詐騙新「台灣首富」林百里妻子！名媛朱立安重判10年定讞

▲名媛朱立安詐騙多位政商名流，重判10年定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

因股價狂飆而成為新科台灣首富的廣達集團總裁林百里，妻子何莎於2014年間遭名媛朱立安詐騙購買基金，陸續匯款5千萬元；此外朱立安也詐騙多位政商名流，合計吸金3億7千餘萬元。一審將朱女重判12年與4月（得易科罰金），二審改將朱女判刑10年。全案再上訴，最高法院19日駁回上訴，全案定讞。

廣達集團共同創辦人兼總裁的林百里，從去年起就因AI當紅的關係，讓廣達股價飆上23年新高，在去年7月間公布的台灣富豪榜上，以超過3千億新台幣的身價，成為新科台灣首富。不過他的妻子何莎，卻早在2014年間就被捲入這起詐騙案件。

檢調調查，名媛朱立安為ZAVORI薩摩亞公司等多家境外公司及璟琦公司等之負責人，並曾擔任鏵亞金融集團之董事、臺灣區聯絡人及Axis基金公司董事，並藉此招攬投資未經核准的境外基金。打扮入時的朱女，2014年間透過關係認識何莎，隨即對何莎展開話術，宣稱「AXIS戰略基金」以投資不動產為標的，每半年固定配息4％至4.2％，3年期滿可領回。

為了取信何莎，朱女還帶她到辦公室中，並出示董事名片。何莎自2014到2016年間，陸續匯款5千萬元。不僅何莎遭騙，作家鄭豐喜遺孀吳繼釗也遭朱女詐騙，陸續匯款2千餘萬元；此外還有許多政商名流遭詐騙。檢方查證屬實後，對朱女等3人提起公訴。

一審法院認定朱女等人詐騙所得達3.7億元，重判朱女有期徒刑12年，另判刑4月、得易科罰金；同夥黃男判刑5年6月、鄭女判刑2年。上訴二審後，高等法院仍認定朱女犯下《銀行法》「非法經營銀行業務罪」，判刑10年。另外黃男判刑2年、緩刑5年；鄭女判刑1年4月、緩刑3年。朱女二審判刑後獲得還押，記者詢問她是否償還被害人，她不願回答。全案再上訴，最高法院19日駁回上訴定讞。