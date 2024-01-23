　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

十大情感新聞「少子化」連4年上榜　民團籲：勿只砸錢鼓勵生育

▲性教育團體籲政府正視少子化國安危機。（圖／記者楊惠琪攝）

▲教育團體籲政府正視少子化國安危機。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台灣性教育學會、華人情感教育發展協會今公布2023台灣十大性與情感教育新聞事件，調查顯示台灣少子女化、不婚、不生「生不如死」的相關新聞已連4年進榜，學者批評政府病急亂投醫，不斷加碼補助，反而讓年輕人覺得「原來生小孩要花這麼多錢」，呼籲政府除了透過經濟誘因外，也應從教育、家庭和社會面著手。

華人情感教育發展協會副理事長張文昌指出，新生兒人數再創歷史新低的相關新聞，已連續4年進榜，生不如死、人口快速減少與老化趨勢，已成為國安重大危機，但政府對生育政策只採取大撒幣的經濟誘因，反讓年輕世代缺乏對生命的責任感，與強化個人主義觀念。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張文昌建議，除了祭出經濟誘因外，政府應從教育著手，把婚姻與生育納入規劃，學校教育不只是知識學習，也可以灌輸生養小孩、生命傳承與家庭教育的重要性；此外，各界應更積極鼓勵男性投入家務及育兒；而政府在推動代理孕母、凍卵等相關法案時，應同時考量兒童權益與婦女健康問題。

台灣性教育學會常務監事高松景指出，「2023年台灣婚育意願大調查　56%未婚族想結婚生子」為2023年十大新聞之首，該新聞說明面對少子女化，關鍵在於「不婚」而非「不生」，但政府長期將政策重心放在降低育兒經濟負擔，缺乏對未婚族群的關注，未能提升國民經營健康親密關係的能力、改變婚育價值觀，只會強調個人權利與經濟面，反而適得其反，導致年輕人結婚意願更低落，應正視台灣「婚育包裹」的文化特性，系統性地加強年輕世代對健康親密關係的學習。

台灣性教育學會理事長毛萬儀表示，2023十大新聞中多數都和親密關係暴力有關，去年台灣爆發MeToo浪潮，突顯性平意識不足，政府的因應之道卻僅是修法加重罰則，嚴刑峻法並無法讓人學會如何建立健康親密關係，呼籲回歸108課綱，落實適齡適性的情感關係與性教育。

2023台灣十大性與情感教育新聞事件：
1. 2023年台灣婚育意願大調查　56%未婚族想結婚生子
2. 性平三法將加重罰則　防堵權勢性騷
3. MeToo 浪潮曝性平意識不足　民團籲國中小應落實性教育
4. 親密關係受暴者男性增至23%　口語、精神暴力最常見
5. 連四年「生不如死」新生兒人數再創歷史新低
6. 新北逆倫性侵事件　專家：對孩子分齡提供正確性觀念
7. 性別刻板印象觀念鬆動　民調65％同意男女合校
8. 家暴性影像遭散布　政院拍板網路業者應限制瀏覽或移除
9. 台版#Metoo持續燒　15.3%學生坦言打工曾遇性騷擾
10. 台大經濟系學生會選舉爆16條歧視政見　候選人道歉

ET快訊
快訊／陶晶瑩開戰！　強硬4聲明
特斯拉上山追雪差點「刁車」！低溫狂耗電要注意
快訊／中和公寓火警！竄大量濃煙　1男燒成焦屍
台灣寒流「比日韓還冷？」　一票狂點頭！內行揭關鍵
館長重看影片3次「那不是橡皮筋」！　助理1句破盲點
快訊／台中11人一夜無呼吸心跳　最年輕才30歲
快訊／狂轟70分創紀錄！　詹皇秒致敬：太瘋狂
身分證拿出來！　「中4碼」吃火鍋免費

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

西拉雅號遭諷「鳥擊專車」很8+9美學！設計師、觀光署曝理念

霸王寒流！一票無感「連暖暖包都沒用」　保全憶當年：冷到躲電梯

過年送禮盒！男友嫌「沒誠意」秒討紅包：給我爸媽各2000就好

十大情感新聞「少子化」連4年上榜　民團籲：勿只砸錢鼓勵生育

寒流發威急凍！高雄有望放低溫假？　陳其邁曝「1區」最有可能

蔡依珊超商買東西　脫口「2問題」店員聽傻：再一塊嗎？

「地表最強小三」韓韶禧遭疑整形　她曝治療鼻炎⋯台醫師說話了

台灣寒流「比日韓還冷？」　一票人狂點頭！內行揭關鍵

過年讓地球更輕鬆！新春送禮重實在　把握「一多三少」原則

館長重看影片3次「那是蘿蔔絲，不是橡皮筋」！助理1句破盲點

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

YOASOBI台北開唱2千粉絲擠滿！　安可神曲《IDOL》現場超嗨

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

李棟旭心疼姪女受難...自打8巴掌　《殺人者的購物中心》開播就有爆點

加拿大-42°C結凍測試！熱麵放2小時→叉子浮空

小萌貓「鱷魚尾巴」吃播　開心呼嚕叫畫面超違和！

超哥遭小S嗆「牛排看起來很硬」　當下反應被拍..網虧：差點被打XD

西拉雅號遭諷「鳥擊專車」很8+9美學！設計師、觀光署曝理念

霸王寒流！一票無感「連暖暖包都沒用」　保全憶當年：冷到躲電梯

過年送禮盒！男友嫌「沒誠意」秒討紅包：給我爸媽各2000就好

十大情感新聞「少子化」連4年上榜　民團籲：勿只砸錢鼓勵生育

寒流發威急凍！高雄有望放低溫假？　陳其邁曝「1區」最有可能

蔡依珊超商買東西　脫口「2問題」店員聽傻：再一塊嗎？

「地表最強小三」韓韶禧遭疑整形　她曝治療鼻炎⋯台醫師說話了

台灣寒流「比日韓還冷？」　一票人狂點頭！內行揭關鍵

過年讓地球更輕鬆！新春送禮重實在　把握「一多三少」原則

館長重看影片3次「那是蘿蔔絲，不是橡皮筋」！助理1句破盲點

長榮機師罷工「恐影響春節出國」！旅行公會怒發3聲明：1個月前要預告

日央行定調負利率　日圓貶、日股漲至34年新高

西拉雅號遭諷「鳥擊專車」很8+9美學！設計師、觀光署曝理念

寒流襲台！高雄一夜5男2女「心臟驟停」送醫搶命　最年輕47歲

知名TRYALL「搖搖杯」出包！食藥署檢驗超標「恐溶出塑膠殘渣」

女在街上生產「臍帶一路拖行新生兒」　路人目睹驚悚畫面報案

林秀琴「不怎麼認同低溫假」！女兒學校就在陽明山：怎麼睡都冷

台東縣政府攜手台東大學　舉辦鳳梨釋迦包裝廠評鑑

熱火沙場老將恐遭出清　羅瑞到期合約成熱門交易人選

霸王寒流！一票無感「連暖暖包都沒用」　保全憶當年：冷到躲電梯

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

生活熱門新聞

快訊／陽明山「雪越下越大」　民眾嗨翻打雪仗、堆雪人

館長開箱超派丼飯！疑把橡皮筋吞下肚頻讚好吃

快訊／追雪地點+1！台中山區清晨6點下雪了

快訊／陽明山「雨夾雪」　太平山、拉拉山、馬祖凌晨下雪了

烏來也下雪了！「967高地」美景曝光

1家5口被錢逼死！知情人士曝「錢莊夠狠黑幕」

快訊／新竹尖石下雪！　店家傻眼：水源結冰無水可用

快訊／陽明山下雪！人潮越來越多　國家公園緊急發聲

快訊／陽明山下雪！　高三生集體脫了：肌肉大嗎？

即／準備看下雪美景！陽明山深夜爆人潮

不斷更新／全台「3縣市9校」今放低溫假

看似人畜無害其實是「隱形渣男」　3星座套路多到根本海王

今晨4.7℃「全台凍番薯」！4縣市豪大雨　明低溫範圍更廣

爸愛抽電子煙　害一家人都氣喘了

更多熱門

相關新聞

南韓少子化新政策　0到7歲可領70萬

南韓少子化新政策　0到7歲可領70萬

南韓應對少子化與高齡化問題的「低生育老齡社會委員會」22日表示，自今（2024）年開始，每一名孩子出生後從0歲到7歲，至少可以領到2960萬韓元（約新台幣69.2萬元）補助，此外就讀托兒所、幼稚園還可以申請追加補貼。

集集鎮10人小校將於113學年停辦

集集鎮10人小校將於113學年停辦

炎亞綸1/19雲林唱尾牙　網友狂喊加油

炎亞綸1/19雲林唱尾牙　網友狂喊加油

和雅分校僅剩5人8月廢併　南投縣府將補助交通費

和雅分校僅剩5人8月廢併　南投縣府將補助交通費

還有7女怒告NONO性侵　士檢預計近日傳訊

還有7女怒告NONO性侵　士檢預計近日傳訊

關鍵字：

少子化情感教育新聞Metoo性教育

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陽明山「雪越下越大」　民眾嗨翻打雪仗、堆雪人

館長開箱超派丼飯！疑把橡皮筋吞下肚頻讚好吃

快訊／追雪地點+1！台中山區清晨6點下雪了

一家5口陳屍住處　手頭拮据3幼子仍讀私校

快訊／陽明山「雨夾雪」　太平山、拉拉山、馬祖凌晨下雪了

烏來也下雪了！「967高地」美景曝光

1家5口被錢逼死！知情人士曝「錢莊夠狠黑幕」

即／被暴打後首發聲！Toyz還原事件始末

「樂天女孩」熊霓爆熱戀徐薇台大學霸兒

台中弟弟持球棒猛砸哥哥送醫不治

明杰「路邊抓胸女友」肉貼調情！她上衣滑落險走光

快訊／新竹尖石下雪！　店家傻眼：水源結冰無水可用

北市少女被押社子大橋下　慘遭眾人圍毆脫衣還逼下跪

快訊／陽明山下雪！人潮越來越多　國家公園緊急發聲

快訊／陽明山下雪！　高三生集體脫了：肌肉大嗎？

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」
「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！

「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

YOASOBI台北開唱2千粉絲擠滿！　安可神曲《IDOL》現場超嗨

YOASOBI台北開唱2千粉絲擠滿！　安可神曲《IDOL》現場超嗨

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面