十大情感新聞「少子化」連4年上榜　民團籲：勿只砸錢鼓勵生育

▲教育團體籲政府正視少子化國安危機。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台灣性教育學會、華人情感教育發展協會今公布2023台灣十大性與情感教育新聞事件，調查顯示台灣少子女化、不婚、不生「生不如死」的相關新聞已連4年進榜，學者批評政府病急亂投醫，不斷加碼補助，反而讓年輕人覺得「原來生小孩要花這麼多錢」，呼籲政府除了透過經濟誘因外，也應從教育、家庭和社會面著手。

華人情感教育發展協會副理事長張文昌指出，新生兒人數再創歷史新低的相關新聞，已連續4年進榜，生不如死、人口快速減少與老化趨勢，已成為國安重大危機，但政府對生育政策只採取大撒幣的經濟誘因，反讓年輕世代缺乏對生命的責任感，與強化個人主義觀念。

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張文昌建議，除了祭出經濟誘因外，政府應從教育著手，把婚姻與生育納入規劃，學校教育不只是知識學習，也可以灌輸生養小孩、生命傳承與家庭教育的重要性；此外，各界應更積極鼓勵男性投入家務及育兒；而政府在推動代理孕母、凍卵等相關法案時，應同時考量兒童權益與婦女健康問題。

台灣性教育學會常務監事高松景指出，「2023年台灣婚育意願大調查 56%未婚族想結婚生子」為2023年十大新聞之首，該新聞說明面對少子女化，關鍵在於「不婚」而非「不生」，但政府長期將政策重心放在降低育兒經濟負擔，缺乏對未婚族群的關注，未能提升國民經營健康親密關係的能力、改變婚育價值觀，只會強調個人權利與經濟面，反而適得其反，導致年輕人結婚意願更低落，應正視台灣「婚育包裹」的文化特性，系統性地加強年輕世代對健康親密關係的學習。

台灣性教育學會理事長毛萬儀表示，2023十大新聞中多數都和親密關係暴力有關，去年台灣爆發MeToo浪潮，突顯性平意識不足，政府的因應之道卻僅是修法加重罰則，嚴刑峻法並無法讓人學會如何建立健康親密關係，呼籲回歸108課綱，落實適齡適性的情感關係與性教育。

2023台灣十大性與情感教育新聞事件：

1. 2023年台灣婚育意願大調查 56%未婚族想結婚生子

2. 性平三法將加重罰則 防堵權勢性騷

3. MeToo 浪潮曝性平意識不足 民團籲國中小應落實性教育

4. 親密關係受暴者男性增至23% 口語、精神暴力最常見

5. 連四年「生不如死」新生兒人數再創歷史新低

6. 新北逆倫性侵事件 專家：對孩子分齡提供正確性觀念

7. 性別刻板印象觀念鬆動 民調65％同意男女合校

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9. 台版#Metoo持續燒 15.3%學生坦言打工曾遇性騷擾

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