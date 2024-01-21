集集鎮10人小校113學年停辦　縣府召開公聽會與地方達成共識

▲集集永昌國小富山分校停辦，南投縣政府與地方達成共識。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

少子化海嘯襲來，南投縣教育處已決定在113學年度停辦集集鎮永昌國小富山分校、國姓鄉港源國小及南港國小、鹿谷國小和雅分校等四所小校，並繼和雅分校後，日前再度於富山分校召開公聽會，地方民眾則都表達認同也樂觀其成。

「永昌國小富山分校停辦公聽會」18日晚間舉辦，副縣長王瑞德率領縣府教育處長王淑玲及該處承辦人員出席並主持，向民眾簡報說明縣府辦理富山分校停辦的想法及配套措施，會中也聽取鄉親建議事項，作為後續推動參考；包括縣議員黃春麟、集集鎮公所主任秘書呂易展、永昌國小校長陳璿文、永昌國小家長會長陳泳旭、富山分校老師、家長會及多位鄉親都到場關心，縣府地政處及財政處也派員列席。

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王淑玲指出，經過長期評估、並邀集教育領域專家學者、教職員代表、家長代表及地方代表召開專案評估會議討論後，作成自113學年度（即113年8月1日）起停辦富山分校併回永昌國小的執行方案；王瑞德表示，少子化對學生學習的衝擊，使得學校的轉型勢在必行，目前富山分校僅有10名學生就讀，使得班級內或班際間的教學活動難以開展，影響學生各方面的均衡發展，轉送永昌國小就讀，才能有更多同儕群體生活，課程安排也能更豐富多元。

縣府強調，教育處與校方已擬定相關配套措施：包含調高相關補助費用（交通費、交通保險費及書籍簿本費）、各項協助學生融入及適應環境輔導機制的作為等；而在教職員工工作權益的保障上，協助教師優先跨鄉（鎮、市）介聘至其他學校、編制內職員工由縣府統籌調任至其他單位、依勞基法進用之員工依法律規定給付資遣費或退休金等；另有關後續校舍（地）活化部分，因校地為國有土地，目前是無償提供使用，未來社區若有任何活化的需求，縣府會尊重地方意見，發揮其公產價值，盡量朝公益使用。