全校只剩5人！鹿谷國小和雅分校8月廢併　南投縣府將補助交通費

▲南投縣政府舉辦鹿谷國小和雅分校轉型公聽會。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

少子化浪潮又淹沒一所偏鄉小校：鹿谷鄉鹿谷國小和雅分校學生本學期僅剩5人，南投縣政府因此計畫自113學年度（即113年8月1日）起停辦和雅分校、併回鹿谷國小；縣府教育處指出，本執行方案獲當地民眾共識，後續將聚焦學生接送交通、校地活化及和雅分校校史室等議題。

縣府15日晚間在和雅村活動中心舉辦「鹿谷國小和雅分校小校轉型公聽會」，副縣長王瑞德率同縣府教育處長王淑玲及該處承辦人員出席，向民眾簡報說明辦理和雅分校轉型工作的想法及配套措施，會中也聽取鄉親建議事項，作為後續推動參考，地政處及財政處也派員列席，逾50位和雅村民眾踴躍出席討論。

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縣議會議事組主任林農傑、鹿谷鄉長邱如平和鄉民代表會主席林智鴻，鹿谷國小校長黃應欽與和雅分校主任林誼宣、和雅村長陳貞復、鹿谷國小家長會長柯國賢與和雅分校家長會長葉昇錫及多位鄉民代表都列席，縣議員吳瑞芳、游顥、陳玉鈴服務處也都派員到場關心。

王瑞德表示，目前和雅分校僅有5名學生就讀，使班級內或班際間教學活動難以開展，影響學生各方面均衡發展；縣府教育處經長期評估、並已邀集教育領域專家學者、教職員代表、家長代表及地方代表召開專案評估會議討論後，作成下學期起停辦和雅分校、併回鹿谷國小的執行方案，並依法定程序辦理公聽會，期使前置作業能更臻完備。

王瑞德指出，教育處及學校也擬定相關配套措施，希望讓學生至新學校就學後能提早適應，包含調高相關補助費用（交通費、交通保險費）、各項協助學生融入及適應環境輔導機制的作為等；另保障教職員工工作權益，協助教師優先跨鄉（鎮、市）介聘至其他學校、編制內職員工由縣府統籌調任至其他單位、依《勞基法》進用之員工給付資遣費或退休金等。

黃應欽也認為，目前鹿谷國小學生共99人、和雅分校學生共5人，併接後對分校學生學習有較大效益，規劃具體作法分兩階段：接併前每週二、三將分校學生集體帶往本校一起學習、參加重要活動，強化本、分校生互動，以利續迅速融入本校；接併後，行政、教師團隊將不定期召開併入學生學習及生活適應情形研討會議，研擬輔導協助方案，原分校社團也會移往本校，持續運作。

另民眾有感和雅國小見證該村發展歷程、與村民成長有高度聯繫，提出蒐集和雅分校校史資料、設置校史室，作為和雅村文化資產；王瑞德表達認同，並責成教育處督導鹿谷國小，負責協助地方蒐集、建檔、建置校史室及備份，經費由縣府補助支應，並表示在後續校舍（地）活化部分，若社區有意經營，則由鄉公所撥用校舍及縣有土地之持分，再由公所整合社區想法進行規劃運用。

邱如平承諾，將積極與村民討論交通接送及校地活用等議題，如需幸福巴士增加班次配合接送，也將邀集縣府及南投監理站研議；教育處說明，依據日本文部科學省2016年的調査資料顯示，2002至2015年度的14年間廢校6811校、每年約減少500校，南投縣內則不乏成功轉型案例：廣英國小標租予供實驗教育機構使用、和興國小標租作為武術教育場所使用、車埕國小移撥日管處辦理鐵道觀光小學堂，以及玉峰國小由民間企業辦理品格英語學院等，值得借鑑。