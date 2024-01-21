在員警面前紅燈右轉　桃園大叔酒測值0.63慘了

▲蔡姓男子公然在警方巡邏車前繞過空地紅燈右轉。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園一名56歲蔡姓男子騎機車，竟在巡邏警車前公然違規紅燈繞過空地右轉，員警立即趨前攔停，卻聞到他身上散發酒味，蔡男辯沒喝酒但有吃檳榔，經以酒精測試棒檢測出現酒精反應，蔡男才改口說晚上有喝2瓶啤酒，經實施酒測其值高達為0.63mg，再盤問才他坦承在小吃攤除了喝啤酒還吃了加米酒的藥頭排骨，沒想到酒測值會如此高。

▲▼員警將攔停聞到酒味，經酒測高達0.63mg。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局青溪派出所警員林瑋恆，昨晚21時許巡邏於桃園區三元街與大業路口停等紅燈時，一名騎士不顧路口紅燈，竟由道路外側空地繞過紅燈右轉，員警隨即開啟警示燈將其攔停。

蔡姓騎士表示，不知道不能這樣轉彎，員警與其交談時，發現他散發酒味，經詢問蔡男，他表示沒喝酒但有吃檳榔，經以酒精測試棒檢測出現酒精反應，蔡男才改口說晚上有喝2瓶啤酒，經實施酒精檢測為0.63mg已嚴重超標，後經了解蔡男除在小吃攤喝了啤酒外，在食用的藥燉排骨中也加了米酒提味，但認為只加一點點應該還好，沒想到酒測值這麼高，全案依法移請偵辦。警方呼籲，冬令時節民眾進補聚餐，若食用含酒精餐點或飲料，請勿駕駛動力車輛，以免危害自身及他人安全。

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