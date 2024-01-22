台中男酒駕跑給警追...撞300萬瑞典坦克　氣囊炸開全車5人酒醒

記者許權毅／台中報導

台中市今日凌晨傳出酒駕肇逃案，許姓男子跟朋友一行5人到夜店飲酒狂歡後，4時許駕車上路。巡邏員警發現該車行車不穩，上前攔查發現有酒精反應，正要許男靠邊停時，他突然加速逃逸、蛇行，撞上路邊一台要價近300萬的Volvo休旅車、檔車。經過1公里追逐，許男才乖乖就範，被測出酒測值達0.42mg/l，依法送辦，同車友人也被開罰。

▲台中一名許男今日凌晨到夜店狂歡，酒駕跟友人們在路上跑給警察追，過程中還撞上一台要價近300萬的Volvo休旅車。（圖／記者許權毅翻攝）



第四警分局大墩所員警22日4時11分巡經南屯區大墩11街與惠文路口時，發現一輛白色轎車行車不穩，上前查看後，先是提醒該名駕駛許男不要使用手機，隨後要求他吹酒精感測器，發現有反應，立刻要求許男靠邊停。

▲▼ 附近民眾聽到大聲巨響，趕緊出來查看，赫見車輛遭到撞擊。（圖／記者許權毅翻攝）



不料，許男不顧載著4名同伴，突然猛踩油門加速逃逸，員警在後方追趕，一邊請求警網支援。附近路口監視器拍下，許男行經惠文路與向上路口時，疑似車速過快轉彎失控，當場撞上停放在路邊的一輛要價近300萬的Volvo XC90豪華休旅車、一輛白牌檔車。

▲▼許男車上安全氣囊撞擊後炸開，嚇得車上朋友們酒也醒了。（圖／記者許權毅翻攝）



許男車駕駛座與副駕駛座安全氣囊爆開，卻仍不肯停車，再沿著惠文路往南後，轉進一條小巷弄，最終自知難逃警網，在大觀路與大觀路19巷停車，結束1公里追逐。

▲許男被警方攔查後，立刻在街頭狂飆至少1公里，最終被逮。（圖／翻攝Google Maps）



經警方檢測，發現許男酒測值高達0.42mg/l，涉及公共危險罪被依法逮捕，另有不服交通稽查，依照道交條例第60條可處最高3萬元；同車乘客依道交條例第35條，可處最高1萬5000元。

據了解，許男跟朋友一行5人，是剛從夜店飲酒狂歡出來，不選擇搭乘計程車返家，反而由許男駕車上路。一群人在街頭跑給警察追，還波及路邊車輛，許男停車後，眾人一臉驚嚇，酒也醒了，還得被連坐處罰。

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