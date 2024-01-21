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社會 社會焦點 保障人權

騎士逆向拒攔查鑽巷弄逃逸　棄車扮行人被揪出酒駕

▲高姓騎士酒後深夜一路逆向騎車。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園1名28歲高姓男子酒後騎機車返家，為了貪圖方便竟沿中豐路一路逆向違規騎乘，為警專實習生唐國睿等人發現欲上前攔停，蔡男見警方攔查不但拒絕停車反而加速逃逸，最後竟然棄車假裝散步民眾，遭員警一眼識破予以盤查，酒測值超標依公共危險罪逮捕送辦。

▲▼經眼尖實生識破高男棄車偽裝行人伎倆，予以酒測結果超標依法移請偵辦。（圖／龍潭警分局提供）

▲▼經眼尖實生識破高男棄車偽裝行人伎倆，予以酒測結果超標依法移請偵辦。（圖／龍潭警分局提供）

▲▼經眼尖實生識破高男棄車偽裝行人伎倆，予以酒測結果超標依法移請偵辦。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭警分局中興派出所警員蔡震東、鄧正斌與實習生唐國睿，於日前凌晨執行巡邏勤務時，巡經中豐路龍潭區中山段時，發現一名騎士騎乘機車沿路逆向欲將其攔停，該騎士見警方反而加速逃逸，並竄進小巷將車輛棄置於路邊民宅前，故作鎮定假裝是散步民眾，為實習員警唐國睿一眼識破。

高姓騎士散發濃厚酒氣，經員警良性勸說後才坦承自認小酌幾杯，便貪圖方便酒後駕車，員警對其實施酒測，酒測值明顯超標，警方隨即將高男依公共危險罪逮捕送辦。　

攔查酒駕過程中，實習生唐國睿以敏銳的觀察力識破酒駕騎士假裝民眾散步，並在旁見習酒測器操作方式及攔停違規車輛相關流程。唐員表示，這是第一次使用酒測器並查獲酒駕現行犯，讓他的實習內容更落實豐富，也能確實達到學長們實務經驗傳授的效果。

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