波音又出事！美航「艙內烤箱起火」　急改降休斯頓檢修

▲美國航空一架波音21日因艙內烤箱著火而被迫改降休斯頓。非涉事飛機。（示意圖／翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／編譯

美國航空一架從奧斯汀（Austin）飛往夏洛特（Charlotte）的波音737-800，上周末因機艙內的烤箱起火而被迫改變航線。航空公司指出，機組人員在起飛不久後就迅速發現了相關機械問題；這起事故未導致傷亡，而乘客們也被安排改搭其他航班前往目的地。

據福斯新聞報導，美國航空編號885的航班於當地21日下午2點左右離開奧斯汀，並計劃於一小時後在休斯頓降落，豈料飛機卻在起飛不久後，改為在休斯頓（Houston）降落。

美國航空發言人表示，這起事故是由波音737-800飛機前部廚房的烤箱所引起，由於機組人員在起飛不久後就迅速發現了相關機械問題，而機長也為確保安全，決定改變航線。

幸運的是，這架飛機成功在休斯頓安全降落並在自己的動力下滑行到登機口。這起事故沒有造成任何傷亡，而所有受影響的乘客也在航空公司的協助下，被安排改搭其他航班前往目的地。

Flight Aware網站數據顯示，編號885航班在當晚11點再次起飛，最終於22日凌晨抵達夏洛特；而美國航空的維修小組也正對設事飛機進行評估。報導稱，這是近期與波音飛機相關的最新一起事故。