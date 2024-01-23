彰化北斗3天3詐騙！他遭削400萬　北中南跑透透...17歲車手遭逮

記者唐詠絮／彰化報導

囂張！年關將至，假投資案件層出不窮，北斗警分局連續3天接獲3起鎮民遭到詐騙，其中有人被騙走300多萬餘元，詐團見有利可圖，再要求面交102萬元，警民聯手逮捕3名取錢車手，其中一名車手年僅17歲青少年，分別依詐欺、洗錢防制法及少年事件處理法等罪嫌移送偵辦。

▲北斗警方逮捕車手。（圖／記者唐詠絮翻攝）

北斗警方表示，一名鎮民於1月13日至北斗派出所向值班警員報稱，因聽信網路詐騙集團所設下投資圈套，遭詐騙近300萬元，詐騙集團食髓知味要求再支付規費高達102萬7000元，始驚覺有異，經受理員警耐心了解及教導下，誘出詐騙集團車手，當場逮捕17歲朱男，並從他身上搜出不法所得5400元及相關偽造工作證等證物。

另外有王及張姓被害民眾，同樣遭假投資手法詐騙，王男遭詐走30萬元，而張姓被害人陸續匯款102萬5000元後，要再補資金100萬元，警方據報後，誘出詐騙集團車手面交，當場逮捕21歲游男、當場從25歲蘇男犯嫌身上搜出61萬2100元、及泰達幣交易同意書等證物等，全案分別將朱姓少年、游姓及蘇姓犯嫌等3人，依詐欺、洗錢防制法及少年事件處理法等罪嫌移送彰化地方檢察署及彰化地方法院偵辦。

而警方根據從車手身上起出的高鐡車票，判斷車手接獲收款指令後，全國走透透收款，足跡遍及新竹、台中、高雄。

▲北斗警方從車手身上搜出現金。（圖／記者唐詠絮翻攝）

從影片中可以看到，北斗警方超了得，員警洪寅展，是詐騙處理專案人員，他站在21蘇姓男車手面前，先清了一下喉嚨，用快速又熟練的告知「三項權利」，「你現在涉嫌詐欺、洗錢防制法現行犯」、還問了對方「你現在幾年次」，「你有權保持沉默，無須違背自己之意思而為陳述」、「你可以選任辯護人。如果你是低收入戶、中低收入戶、原住民或其他依法令得請求法律扶助者，得請求之」、「你可以請求調查有利之證據」，最後不忘來個收尾，「現在是12點52分跟您逮捕的」，「明白齁」，這一段長達100多字短短10秒鐘結束，令人折服。

▲車手偽造工作證件。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲車手偽造工作證件。（圖／記者唐詠絮翻攝）