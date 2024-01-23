桃園「世外桃源文教公益基金會」　捐贈500台電陶爐給弱勢戶

▲桃園「世外桃源文教公益基金會」捐贈500台電陶爐給市府安家實物銀行。(圖／新聞處提供)

記者楊淑媛／桃園報導

農曆春節前夕，「桃園市世外桃源文教公益基金會」22日於市府，捐贈500台、總市值約80萬元的電陶爐給桃園弱勢團體及家戶，由市長張善政代表受贈。張市長表示，將透過社會局安家實物銀行媒合給需要的家戶，減輕其購買電器的經濟負擔。

張市長指出，世外桃源文教公益基金會是由「桃園企業聯合會」捐助成立的慈善機構，秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，積極落實關懷弱勢的理念；自107年起，基金會與社會局安家實物銀行合作做公益，每年募集會員愛心捐贈物品給需要幫助的弱勢團體及家戶，累積捐贈金額已高達900萬元，感謝基金會長年不間斷的愛心付出。

世外桃源文教公益基金會執行長呂雅蕙表示，基金會基於回饋社會的理念而成立，成員大都來自桃園在地的上市櫃公司，每逢三節節慶都會在市府社會局的安排和協助下，調查市內社福團體和弱勢家戶的實際需求，多年來陸續捐贈發熱衣、棉被、發熱爐、電磁爐等物資，讓愛心物資善盡其用，期許這份善心善行不斷延續，發揮企業的影響力、善盡企業社會責任。

社會局表示，桃園市安家實物銀行為社會局整合各界愛心捐贈而設立之物資媒合平台，目前在桃園南、北兩區共有 2 家實體物資總行、25 家分行，提供生活陷入困境的民眾或近貧戶可就近於居住地區獲取物資補充，同時也會透過專業社工進行評估，將捐贈物資轉介配送至弱勢民眾手中。

社會局歡迎有意願捐贈物資的民眾及單位，可透過專線：（03）335-0628，或透過手機及電腦連結「做好事公益平台」（網址：https://publicwelfare.tycg.gov.tw/），與桃園市安家實物銀行聯繫，24小時都能線上捐贈，全年無休便利做好事，邀請善心人士一起創造資源最大的效益。