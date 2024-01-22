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快訊／下霰了！寒流太平山0°C「冰霰晶紛飛」　瞬間變夢幻之國

記者游芳男／宜蘭報導

入冬最強寒流來襲，太平山森林遊樂區22日深夜達到0度，下了冰霰晶，猶如北國雪白夢幻美景，令遊客驚喜。

中央氣象署持續發布全台20縣市「低溫特報」，22日至24日寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。今(22)日至明(23)日中部以北、東北部及東部地區及金門有6度以下或持續10度左右或以下低溫、連江縣有持續6度左右或以下低溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。
 

▲▼22日深夜，太平山下冰霰，成北國美景。（圖／太平山莊提供，下同）

▲22日深夜，太平山成北國美景下冰霰。（圖／太平山莊提供）

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