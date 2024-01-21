通緝犯偷2幼兒園25萬元+3台筆記電腦　躲旅館被逮

▲36歲鄭姓男子竊蘇澳2幼兒園25萬元及3筆記電腦等財物後被逮，警方並起出贓款及毒品等證物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

竊盜、毒品前科並遭通緝的36歲鄭姓男子，日前潛入宜蘭蘇澳鎮兩處幼兒園，竊走新台幣25萬元及筆記型電腦3台等財物，蘇澳警方調監視器以車追人，19日在羅東鎮某旅館內埋伏，逮到現身的鄭姓男子，並在鄭男住宿房內起出贓款新台幣17萬6千元及毒品安非他命2包等證物，因鄭男為竊盜通緝犯，分別遭花蓮地檢署及台南地檢署通緝在案，後續依竊盜、毒品危害防制條例及竊盜通緝等罪嫌移送偵辦。

蘇澳分局日前獲報於轄內兩處幼兒園發生竊案，分別損失新台幣25萬元及筆記型電腦3台等財物。警方獲報後立即組專案小組全力查緝，經擴大調閱監視器追查犯嫌所使用作案車輛，並辨識其特徵後，鎖定36歲鄭姓男子。

專案小組持續追蹤鄭男逃亡路線，發現鄭男行竊後入住羅東鎮某處旅館，遂於19日在旅館內埋伏伺機查緝，當鄭男一露面便遭現場員警當場查獲，並在其房間內查扣剩餘贓款新台幣17萬6千元及毒品安非他命2包等證物。

蘇澳分局為維護轄內治安、守護人民財產，對於任何不法之行為絕不寬貸，並呼籲民眾隨時注意屋內重要財物，以防宵小趁四下無人之際闖空門行竊。