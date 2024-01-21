家庭吵得兇！宜蘭女害怕躲二樓遮雨棚　警消緊急救援

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市賴姓女子因家庭爭吵感到害怕，21日10時53分許，躲在家中二樓穩定性不佳的遮雨棚處，發現她的民眾擔心一不心會墜樓，緊急報警，警消派出人車與氣墊火速救援，在面對現場通道狹窄和不穩定的地形，救援人員迅速做出決策，採用雙節梯、高空救援器材及繩索防護方式，成功完成救援。

▲賴姓女子因家庭爭吵感到害怕，躲在家中二樓穩定性不佳的遮雨棚處，警消火速救援。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭消防局表示，21日10時53分許，接獲社區民眾報案，指稱一名女性在家中二樓遮雨棚處情緒不穩，急需救援。獲報案後立即派遣宜蘭消防分隊車組（31、71、91及氣墊）前往救援，面對就地現場通道狹窄和不穩定的地形，救援人員迅速做出決策，採用雙節梯、高空救援器材及繩索防護方式進行救援。

在與賴姓女子的交流中，救助人員得知女子因家庭爭吵感到害怕，躲在陽台遮雨棚處；現場指揮官考量遮雨棚搖搖欲墜且穩定性不佳，為避免女子墜落風險，現場指揮官、緊急救護人員及高空救助人員密切合作，利用合適繩索架設及高空救援器材，展現高超技術實施安全救援行動，成功協助女子攀爬回屋內。

賴女被救後，救護人員同時提供必要的心理支持及救護處置，隨後由宜蘭91車送往醫院接受醫療救治。

宜蘭消防局說，這次救援行動充分展現了救援人員的專業技能及高空救援器材的實用價值；並互呼籲民眾面臨困境，若有需要請盡早尋求醫療相關單位協助。