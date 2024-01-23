見面就打！高雄4人球棒隊深夜追債　男遭痛毆街頭狂奔百米

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名朱姓男子與駱姓男子、謝姓男子等人有債務糾紛，謝男今(23日)凌晨約朱男出來談判，未料朱男到達地點時，卻遭駱男等4人持球棒追打。警方獲報後到場，將滋涉案5人全數帶回，另又於謝男車上查獲失竊車牌和K盤，全案詢後移送偵辦。

▲朱姓男子被約出來談判，債主一見面就追著他打。（圖／記者許宥孺翻攝）

鼓山分局23日凌晨1點多接獲民眾報案，指稱鼓山區銘傳路發生打架糾紛，警方立即派快打部隊前往查處，當場逮到駱姓男子等4名犯嫌。

被打的41歲朱姓男子表示，他接到28歲謝姓男子的電話，對方邀他到銘傳路商談債務問題，他抵達相約地點後，就被22歲駱男、29歲鄭男、28歲高男、28歲謝男持球棒追打。

▲警方查獲球棒、K盤和失竊車牌。（圖／記者許宥孺翻攝）

救護人員到場後，檢視朱男身上傷勢，初步包紮後已無大礙。警方從謝男、鄭男身上查獲2支作案用球棒，又於駱男車上查獲2面失竊車牌、2個K盤，隨後將涉案5人全數帶回偵辦。

警方調查，被害的朱姓男子與4名嫌犯是前同事、朋友關係，雙方有債務糾紛，因此深夜約出來談判，不過見面後就發生肢體衝突。全案警詢後依妨害秩序、傷害、竊盜、毒品危害防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

▲涉案4嫌全數移送偵辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

另外，警方駱姓男子駕駛的車輛車牌經查為註銷狀態，將依道路交通管理處罰條例第12條規定告發、當場扣繳牌照及移置保管車輛。