超哥曾揭「家人超狂背景」妹妹是博士！網熱議：同環境造就2個極端

▲超哥。（圖／記者劉昌松攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber超哥日前因不滿網紅Toyz（劉偉健）批評自家餐廳的醋飯難吃，失控痛毆對方。近日有網友翻出超哥過去發布的影片，發現超哥妹妹、妹夫的學歷都很驚人，因此推測超哥讓自己看起來「超派」或許有原因。

有男網友在Dcard上，以「看到超派他妹，同情起超哥了」為標題發文，並貼出標題為「在美國工作的妹妹回家了！密西根大學博士學歷超驚人！疫情後首次全家團聚！家庭聚會竟成爆料大會？！【超派人生】」的影片。

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從影片內容可見，超哥透露妹妹畢業於中山女高，後來讀芝加哥大學，並取得密西根大學碩士、博士學位；妹夫在柏克萊讀書，拿到2個碩士、1個博士；爸爸也是「大將級」，20多年來沒賣過房地產，買的房地產都是「長期吃」；妹妹還在一旁補充，「媽媽說她是爸爸的微積分教授（老師）」。

超哥一家人的學歷、背景超強大，因此男網友也在Dcard上表示，或許超哥就是因為生在這樣的環境，才會用物質包裝自己，讓自己看起來「很派」，若內心強大、自信，根本不需要外在的包裝。男網友也認為，超哥現在就像「刺蝟」，稍微一碰就會啟動防衛機制。

貼文曝光後，掀起網友討論，「你超派系」、「你這樣講我反而同情起超妹欸」、「能力沒很好沒關係，人品不好就真的可悲」、「同樣的環境卻造就出兩個極端」、「我相信超一開始來找椅子聊天絕對是帶有善意的，誰知道椅子根本不吃台灣人這套。只能說這兩個這次都剛好踢到鐵板，一個以為自己再怎樣挑釁都不會有事，一個以為用在別人賣面子的那套可以用在港仔上」。

另也有網友覺得這篇文章是在諷刺超哥，「這叫作反諷文」。