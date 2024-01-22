月入破6萬！他被討2000「孝親費」不想給...網嗆爆：滾出去試試看

▲原PO覺得「自己花都不夠了」，為什麼要給孝親費？（示意圖，鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

過去傳統社會上，拿給父母「孝親費」被視為孝順，但隨著時代的改變，實質上的陪伴、互相關心對方，其實也是表達孝順的一種方式。近日有位月收入破6萬的網友，他被媽媽要求每個月給2千元孝親費，原po困惑「自己花都不夠了」，於是上網詢問大家「為什麼要給孝親費？」結果眾網友看見原po的家庭狀況，紛紛留言嗆爆原po。

有位網友近日在「匿名公社」po文，提到自己月薪6萬多，住家裡、三餐媽媽會煮，不過近日他被媽媽要求每個月拿2千「孝親費」，媽媽還提到這筆錢不一定會用到，可以幫原po存著。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原po對於媽媽突然要求孝親費感到困惑，他還提到目前覺得自己花都不夠了，為什麼要給孝親費，「他們自己都有退休金，幹嘛還要跟我拿錢」。原po也無奈感嘆，當初又沒有叫父母把自己生下來，「既然生我本來就有撫養的義務，反正我不覺得我需要給孝親費。」

該篇po文曝光後，湧入許多網友留言批評，「既然如此，你就該搬出去住為什麼還要住在家裡，每天吃你老媽煮的三餐」、「重點是你看這件事的態度，如果我是你爸，當年我就直接射在牆上」、「你爸媽為什麼要給你吃免錢？三餐在家吃一個月給個一萬都合理」、「住家裡吃家裡 一個月才收你兩千，你可以滾出去試試看！」「給什麼孝親費，水、電、房租、餐費、洗衣費零零總總加一加一個月收你個兩、三萬不為過吧」。

更多鏡週刊報導

中醫師列4感冒前兆 曝未及時控制「嚴重後果」

搭機出國遭質疑為Toyz案潛逃 超哥曬截圖打臉網友

重po道歉文稱Toyz「滿懷惡意」 超哥嗆：再選100次一樣扁你