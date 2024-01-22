交友軟體用到心累！妹子崩潰列「3特徵」：99%是詐騙

▲女網友玩交友軟體卻頻遇到詐騙。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

許多現代人因為忙於工作無法邂逅對象，因此便開始使用交友軟體，不過在虛擬網路上交友也衍生出許多問題。一名女網友就感嘆，自己用交友軟體用到心好累，更透露若配對到的男生是「這1款」，99.99％都是詐騙！

一名女網友日前在論壇Dcard心情板發文抱怨「用交友軟體用到心好累」，她指出，「不是成功配對到，對方不說話的，聊著聊著忽然莫名其妙斷聯的，就是詐騙，詐騙，跟詐騙」，感嘆遇到疑似詐騙的經驗多到她都能理出心得。她也列出3個關鍵點，可以用來辨別是否為詐騙的參考，包括「住海外的」、「愛給女生造夢畫大餅」、「外型太優秀的」。

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女網友首先奉勸「一定不要選住海外的」，這樣約不出來的99.99％都是詐騙，她以自身經驗舉例曾經遇過一個，約對方出來時答應得很爽快，結果約定的前一天問到時間地點，對方竟直接斷聯。她想到對方老是在聊加密貨幣，又經常畫大餅說未來怎樣，因此她認為「約不出來的99.99％都是詐騙，各位記好了」。

女網友說，「騙子真的很愛給女生造夢畫大餅」，由於她是個非常理智、戒心非常強的人，「通常當對方一直跟你聊投資啊加密貨幣啊，強調自己有多會賺錢、說自己在投資公司，或者一上來就跟你畫大餅、說什麼會帶你去哪玩的，99.99％都是詐騙。人約得出來了再說話，也不能只看他說話，要看他的行動。」

最後1點「不要選那些外型太優秀的」，尤其是一看就覺得大概會是模特兒的那種，除非上面有真人認證，否則大多都是偷圖。她坦言：「長那麼帥根本就不需要用交友軟體好嗎？也許會有例外，但一定非常少，來約炮、增加IG追蹤者的那些除外。」

貼文曝光後，引起熱烈討論，網友看了也表示，「蛤原來女生也會配到都不說話的，我以為只有男生會這樣」、「照片普通的普通人根本沒聊到天的機會啊」；也有網友建議原po「刪除交友軟體，正常人沒幾個」、「建議從生活中認識吧，我後來也是刪掉app，走出家門就交到了，最近準備結婚」、「早點刪了吧！女生應該不太需要用到交友軟體，會打扮會穿搭不要太奇怪的要求，應該自然會有男生追吧」。

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