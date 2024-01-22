摳門婆婆突下廚請員工！「食材來源」曝光眾人嚇壞：再也不敢吃

▲人妻抱怨婆婆竟然撿別人掉在路上的菜煮麵給員工吃。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

年輕世代的用錢觀念與老一輩有時不同，常會引起生活摩擦。一名人妻就表示，由於夫妻倆忙於創業，他們經常和員工吃外食解決三餐，每當婆婆看到就會嘮叨不休，某天婆婆竟豪邁主動煮了一鍋麵給大家吃，沒想到等大伙吃完才揭曉食材來源，讓在場的人臉色大變，暗罵：「超扯⋯道德底線在哪？」

一名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，婆婆經常在店裡看到員工吃東西時都會嘟囔，還擺張臭臉在旁邊盯著看，造成員工心理壓力很大。但是某天婆婆竟一反常態，提著一袋菜來店內，然後親自煮麵給大家吃。

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婆婆不僅主動盛給大家吃，甚至幫忙再舀第二碗，一鍋麵迅速被大家吃光，但人妻卻警覺「無事獻殷勤，非奸即盜」，她當下一口都沒碰。最後等到大家吃飽後，婆婆才驕傲跟眾人誇耀菜是免錢的，是她早上騎車時，看到前方騎士機車腳踏板有一袋快要掉下來的菜，她一路尾隨，那袋菜果然掉在路上，當下她手腳俐落立刻停車撿起來，回家後翻出幾年前別人送給她的麵條，趕快來店裡煮給大家吃。

在場員工聽完十分傻眼，面面相覷，流露尷尬眼神，可是婆婆卻辯稱，「我是好心耶，我如果沒把菜撿起來，這一袋菜早就被後面的車子給輾爛了，就算拿回去也沒辦法煮」，還理直氣壯認為，「我不撿還是會有別人撿啊！既然自己怕丟掉東西，那就要保管好，不要掉東西呀，有本事自己把東西弄丟了，就不要怪別人撿到」，最後更放大絕把大家拉下水，強調「你們剛剛大家每個人都有吃啊！我撿到這一袋菜，還不是通通都進了你們的肚子」。

人妻老公一聽媽媽越說越不像話，趕緊把她趕回家，還讓她不要亂說話。婆婆轉頭就把人妻當出氣筒，發洩罵她：「不要一天到晚只會花錢，還要我幫妳省錢煮飯給大家吃」。但人妻也不是軟柿子，反擊回嗆：「我花我自己的錢，買我想要吃的東西，我沒花你兒子的錢，而且我可沒叫妳煮飯喔」。最後婆婆看到兒子一臉不爽，不敢再回嘴，只能悻悻然離開。人妻透露，自此之後，「只要是婆婆拿來的東西，不管煮得再香，看起來再美味，員工們都不敢動一口」。

這名婆婆奇葩的舉止讓不少網友嘆為觀止，直言「老闆的臉都被老闆媽丟光了」、「看完已經找不到任何形容詞可以說了」、「妳婆婆真的是奇葩，想求認同感，偏偏被她兒子趕」、「還想說什麼時候變好心了，原來是撿人家掉地上的啊」、「婆婆根本犯罪，還想拖其他人下水」。

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