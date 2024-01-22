快訊／學測50級分才能上台大！專家分析落點　醫學系門檻估55級分

▲升學輔導專家藍天予（右）、許致昇（左）進行學測落點分析。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

113學年學測今天考完，成績預計2月27日揭曉，升學輔導專家指出，由於今年數學A難度略增、自然稍簡單，推估採計4科（國、英、數A、自然）的二類組熱門校系，台大門檻約為50級分，清大、成大、陽明交大等頂尖大學則落在48級分左右，「中字輩」大學約46級分，醫學系門檻則在55級分，台大和陽明醫學系要59級分，預估落點均與去年錄取分數一樣。

今年學測與去年一樣，數學考科分成數學A、數學B兩科，其中數學A以傳統的自然組（理工醫農），以及台大、政大等校的商管學院採計；數學B則是文法、社會科學、藝術學院與多校商管學院採計。

[廣告]請繼續往下閱讀...

得勝者文教主任藍天予指出，在不採計國文的自然組熱門校系（英數A自）部分，預估台大電機系為44級分、交大電機系44級分、成大電機系41級分、成大資工41級分、中興電機系39級分；而有採計國文的二類組熱門校系（國英數A自），清大資工甲預估為55級分、中正電機系50級分、台大土木系50級分、成大能源與土木系48級分。預估落點分數均與去年一樣。

此外，重視數A的熱門商管學系，藍天予預估台大財金系42級分（採計3科）、台大國企系54級分（採計4科）；採計數B的熱門校系（國英數B社），因今年數Ｂ較難，台大法律系預估57級分、政大法律系54級分，均比去年實際錄取分數下修1級分。

藍天予也整理出在採計科目上有較大幅度改變的校系，考生可評估個人考試成績報考，像是中原大學資工系今年不採計數學、成大材料系多採計國文、政大創新國際學院學士班改採數B和社會、北醫醫檢系在篩選倍率上不篩數學。

升學輔導顧問許致昇表示，距離學測成績公布約有1個月的時間，考生今天考完後，可以先對答案、估算各科級分，再參考近兩年數據推算落點，考生可能會遇到「級分高於目標校系門檻」、「級分接近目標門檻」，以及「級分低於目標門檻」三種情況，如果是高於門檻者，應全力拚學測二階申請；如果接近目標校系，則要拚學測二階申請，同時兼顧分科測驗；若級分低於目標門檻者，則將主力放在分科測驗。