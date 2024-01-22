學測數B特有題多「有助建立學習信心」　教團：預估分數會上升

▲全教會高中教師提供數B試題分析。（圖／全教會提供）

記者楊惠琪／台北報導

113學年度大學學測今（22日）第三天考試，上午第一節考數B，共有9萬9041人報考，4449人缺考，缺考率4.49%。全國教師會提供評論，解題老師指出，今年數B特有題型多有出現，與數A有明顯差別，考題難易適中，有助數B學生建立學習信心，預估分數會比去年上升。

全教會數B試題評論教師團隊包括，北市松山高中老師簡廷豐、國立蘭陽女中老師陳敏晧、台中西苑高中老師阮錫琦、高雄市新莊高中老師葉明達、北市大直高中老師鍾伊婷。

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試題評論教師團指出，今年數B出現不少特有題目，像是第6題與藝術結合，強調比例運算、第10題與運動學相關，提及週期性的數學模型，也是為數B特有單元，以及第16題將空間坐標轉換為地球的經度、緯度表示，還有第18題提到立體圖形，與數A有所區隔，顯示數B內容的獨特性。

試題評論教師團說，第11題結合時事，討論碳排放的問題，結合全球氣候變遷議題；第7題提到氣溫變化，與地理考科相互呼應，是跨域整合題型。混合題型部分，除了單選題外，也包括計算，如第18-20題提到立體圖形的判斷，運用公式計算面積與體積，整體來說，混合題型設計恰當。