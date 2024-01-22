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快訊／快來對「學測數B」解答　補教預估五標出爐　

▲得勝者文教分析數B考題 。（圖／記者楊惠琪攝）

▲得勝者文教分析數B考題 。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

113學年度大學學測今（22日）第三天考試，上午第一節考數B，共有9萬9041人報考，4449人缺考，缺考率4.49%。得勝者文教提供數B試題參考解答，正確答案以大考中心公布為準。

得勝者文教預估數B五標，分別為頂標11級分、前標9級分、均標6級分、後標4級分、底標3級分。其中頂標、前標、均標預估比去年降1級分，後標、底標則與去年一樣。

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針對數B考題難度，各解題團分析略有差異。全國教師會數B解題團教師認為，今年數B特有題型多有出現，與數A有明顯差別，考題難易適中，有助數B學生建立學習信心，預估分數會比去年上升。全國高中學校教育產業工會解題團認為，考題文字量增加，計算量改變不大，難度較去年（中間偏易）提升，屬於難易適中類型。

得勝者文教數學補教老師解創智則指出，今年數B是歷屆以來難度最高，計算量增加，對數A的跨考生來說比較有利，但數B考題本來就是出給數學強度不用這麼強的考生，今年考題則是明顯對數A考生比較吃香。

補教老師魏上智也說，這份考題對數B考生相當不友善，部分考題更是模擬考沒出現過的，會讓考生有挫折感。因此預估五標頂、前、均標都會比去年再下降1級分。

▼得勝者文教提供數B考題解答（圖／得勝者文教提供，下圖同）

▲得勝者文教公布數Ｂ解答。（圖／得勝者文教提供）

▲得勝者文教公布數Ｂ解答。（圖／得勝者文教提供）

▲得勝者文教公布數Ｂ解答。（圖／得勝者文教提供）

▲得勝者文教公布數Ｂ解答。（圖／得勝者文教提供）

▲得勝者文教公布數Ｂ解答。（圖／得勝者文教提供）

▲得勝者文教公布數Ｂ解答。（圖／得勝者文教提供）

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