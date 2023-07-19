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機師重複酒測歸零才執飛！工會質疑長榮疏失　民航局令改善

▲▼長榮航空自今(8)日起，以波音777F貨機開闢每周2班多倫多貨運航線。（圖／長榮）

▲長榮航空外籍機師傳出酒測超過2次，酒測值歸零後執飛貨機。（資料圖／長榮）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空傳出5月6日一名美籍日裔機長，執行紐約飛安克拉治貨機航班前，酒測值達0.23，之後酒測8次，酒測值為零才放行執勤，機師工會抨擊長榮犧牲飛安。長榮航空則表示，班機起飛前，機師酒測值為0，沒有飛安問題，但酒測流程瑕疵將檢討。民航局則表示，長榮外站人員未依SOP處置，將依法要求立即改善。

機師工會今(19日)也發出聲明抨擊，指長榮航空開航以來，30多年嚴格遵守「酒測零檢出」政策， 只要受檢者讀值超過0%，應立即解除職務，靜待內部審議委員會調查，從來未曾出現過例外，如今卻讓外籍機師酒測高達8次，並不惜延誤航班3個小時，讓該外籍機師測得酒測值為「零」。試問，執行酒測的警察會讓酒駕的駕駛酒測超標後，還繼續測試高達8次，直到數小時後測得數據為零，再讓他開車回家，然後當作一切都沒有發生嗎？

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機師工會表示，對於此次外籍機師酒測未過，首次驗出數值0.23時，已明確違反「航空器飛航作業管理規則」第199條第四項規定，「不得從事相關飛航作業」，長榮航空無視民航法與管理規定，為了營運與收益，不惜冒著犧牲飛航安全與班機延誤的情況下讓該組員繼續執勤的事實感到無法接受！

工會指出，根據本會得到資訊，長榮航空例行提報至民航局每月酒測執行報告中，5月份紐約外站酒測飛航組員執行33人次，不及格人數居然為「0」。顯然在提報民航局時，此一案例遭到長榮航空公司的刻意隱瞞，工會要求民航局必須針對長榮公司隱瞞該名外籍機師酒測未過事實，立即進行調查並做出相對應的懲處。

長榮航空則表示，今年5月6日紐約場站依公司規定執行BR625紐約-安克拉治貨運航班飛行員酒測作業時，一名飛行員第一次酒測值為0.2，其表示確實依公司規定未於執勤前12小時內飲酒，但有於14小時前飲酒，並要求再次執行酒測。於起飛前最終的酒測值為0，始放行執行BR625，且紐約當地亦有機長可以派遣執勤。

▲長榮航空榮獲美國著名旅遊雜誌Travel + Leisure肯定，評選為2023全球最佳國際線航空公司(World’s Best International Airlines)第十名。（圖／長榮）

▲長榮航空外籍機師傳出重複酒測，酒測值歸零後執飛貨機。（資料圖／長榮）

長榮指出，事件發生後，長榮已展開調查，對該事件相關當事人約談，並要求撰寫事件過程報告，釐清責任歸屬及檢討作業流程，並準備召開人評會為後續懲處，該名機師在人評會召開前已自請離職。針對該事件流程未完全遵照標準作業程序，已進行內部檢討，對內重申酒測執行及通報程序，並增列酒測執行及通報要點置於酒測器箱內，以利施測人員即時遵照參考。

民航局回應指出，依「航空器飛航作業管理規則」規定，機組員飛行值勤前之酒測，包括組員報到前的自我檢測、國內機場出發航班由公司執的100%檢測、國內各機場則以精密儀器進行抽測，另外，國外機場主管機關也會執行抽檢。

民航局表示，經民航局瞭解，該案是長榮航空公司外站以精密儀器抽測時發生，依據長榮航空公司的規定，此類抽測，如第一次檢測未符合標準，可於15分鐘後再檢測一次，如仍檢出未符合標準，機師不得值勤。這一案因最後檢測結果為零，因此長榮航空並未通報民航局。

不過民航局強調，經檢視過程，長榮航空外站人員未依照公司程序，進行超過2次以上的酒測及後續處置，民航局除重申酒駕零容忍外，將依據《民航法》57條要求立即改善。

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