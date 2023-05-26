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讓世界看見台灣！機師工會前進聯合國ICAO　出席國際機師聯合會

▲▼機師工會出席國際機師聯合會年會，前進聯合國ICAO總部參與實質會議。（圖／機師工會）

▲機師工會出席國際機師聯合會年會，前進聯合國ICAO總部參與實質會議。（圖／機師工會）

記者李姿慧／台北報導

我國自退出聯合國組織後，除2013年曾以貴賓身分出席聯合國國際民用航空組織(ICAO)後，自此未再受邀，已是「星空聯盟飛行員協會ASAP」會員的桃園市機師工會今年5月首次以觀察員身分參加「國際機師聯合會」年會，更首次進入聯合國國際民航組織ICAO總部內參與相關會議。

我國於退出ICAO 42年後，除2013年曾以理事會主席特邀貴賓（guests）身分、Chinese Taipei CAA名稱出席ICAO第38屆大會外，因兩岸政治情勢趨於緊張，在中共打壓下，我國自此未再受邀，不過桃園市機師工會今年以民間工會組織，更首次進入聯合國國際民航組織ICAO總部內，實質參與相關會議。

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桃園市機師職業工會（TUP）2019年加入「星空聯盟飛行員協會 Associations of Star Alliance Pilots - ASAP」，並成為正式會員，該聯合會涵蓋包括日本全日空（ANA）、韓亞航（Asiana）、加拿大航空、紐西蘭航空、美國聯合航空（United）等超過20家國際航空公司的機師工會和協會。

5月上旬機師職業工會（TUP）正式受邀參加「星空聯盟飛行員協會ASAP」於加拿大蒙特婁舉辦的執行會議，會中除邀請航空專家討論、關注目前航空產業最新安全議題，也對後疫情時期國際航空產業與經濟復甦情況進行討論，星空聯盟中各飛行員工會、協會陸續報告近況以及所面對的共同問題，包括飛時增加與人力短缺等問題，會中一致認為此刻各航空公司對機組員的「疲勞管理」將相對更顯重要。

▲▼機師工會出席國際機師聯合會年會，前進聯合國ICAO總部參與實質會議。（圖／機師工會）

▲機師工會出席國際機師聯合會年會，前進聯合國ICAO總部參與實質會議。（圖／機師工會）

機師工會表示，在ASAP會議後，更難得的是，機師職業工會緊接著首次以觀察員身分，出席參與「國際機師聯合會IFALPA」第77屆國際年會。國際機師聯合會會員包含超過一百個以上國家的航空公司機師工會、協會，自成立起，就與聯合國所屬的國際民用航空組織(ICAO)長期保持密切合作關係，並共同制定許多攸關飛航安全執行準則等重要文件。也因此，此次IFALPA年會中，機師職業工會首次得以進入同樣位於加拿大蒙特婁的聯合國國際民航組織總部內參與相關會議。

機師職業工會表示，此次代表台灣的機師組織，出席了「星空聯盟飛行員協會ASAP」以及「國際機師聯合會IFALPA」的年會，一方面成功以台灣民間工會組織形態，實質參與全球民航從業人員最重要而盛大的國際交流活動，透過這樣的國際連帶與交流場合，另一方面，也進一步投入到國際民航社群對當前跨國重大飛航相關議題與發展的國際倡議與行動之中。

▲▼機師工會出席國際機師聯合會年會，前進聯合國ICAO總部參與實質會議。（圖／機師工會）

▲機師工會進入聯合國ICAO總部參與實質會議。（圖／機師工會）

機師職業工會強調，此次的國際參與，也讓世界各國、各航空公司機師組織進一步認識台灣、台灣的機師以及台灣民航產業環境。工會日後將持續以民間組織模式更積極參與相關國際組織，期許扮演起在民航產業中連結台灣與世界各國的關鍵角色。

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關鍵字：

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