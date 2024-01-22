直擊超哥日料店「排隊等用餐」還有人在拍片！部落客驚：5萬值了

▲美食部落客直擊超哥日料店。（圖／翻攝自Facebook／食界奇觀：在踩雷與摘星之間）



記者施怡妏／綜合報導

YTR超哥因不滿直播主Toyz嫌自家日料店的醋飯難吃，氣得使出「超派鐵拳」，把對方打到頭破血流，訊後以5萬元交保，曾吃過超哥日料海鮮丼的美食部落客「食界奇觀」，今日經過日料店門口，發現有人在拍片，似乎還有人在外排隊等候用餐，驚呼「5萬保釋金值了！」

美食部落客「食界奇觀：在踩雷與摘星之間」，曾到超哥的日本料理店用餐，自認很孬，「覺得很雷只發限動也沒有發文，也是怕被打」，接著提到當天的用餐心得，「魚生沒處理好，是臭的。抹布不乾淨，更臭。用餐區在地下室，空氣循環不好更嚴重」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「食界奇觀」稍早在FB、IG發限動，經過超哥的日料店，看到店門口居然有人在拍片，似乎還有人排隊等著進店用餐，看來店家生意並沒有因此受到影響，驚訝直呼「5萬保釋金值了！」

針對爭議事件，超哥22日在臉書發文道歉，之後頁面卻轉為「目前無法查看此內容」，一個多小時後又重發，補上Toyz惡行，並大吐經營餐飲業的苦水，「重新再給我選100次，我一樣會扁你這個王八蛋」；並解釋原先的道歉文並沒有刪，若看不到文章，是因為有人檢舉而被強制下架，「只有我自己看得到」。

超哥坦言，Toyz的行為影響到的不只是他餐廳營運，還有員工的辛苦、以及他對料理的執著，「我的東西怎麼可能會難吃？我主廚有2、30年經驗，東西都是用最好的，我自認是個美食者，怎可能開餐廳砸自己招牌？但對這種人，講什麼都講不通，我越講越氣憤，一時失慮，用了『超派鐵拳』揍了他一頓」。

▼Toyz當街遭超哥痛毆。（圖／翻攝YouTube）

