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大陸 大陸焦點 特派現場

陸不認香港有「人才離港潮」　強調仍是「國際人才聚集高地」

▲▼香港十一長假,大陸客訪香港。（圖／CFP）

▲香港入境關口。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外交部發言人汪文斌22日在回答記者問題時，否認香港出現了「人才離港潮」，強調香港仍是「國際人才聚集高地」，對國際人才的強大吸引力有增無減。

大陸外交部的例行記者會上，有記者提問，外國媒體評論稱，近一時期， 國際人才對赴港工作、生活「望而卻步」，甚至出現人才「離港潮」。

汪文斌回應，「有關言論毫無依據，無視香港繼續成為國際人才聚集高地的事實，不負責任地貶損香港自由和人權狀況，是對公眾和輿論的誤導。」

汪文斌指出，實際情況是，當前香港對國際人才的強大吸引力有增無減，根據香港特區政府的統計數據，2022年年中至2023年年中，香港人口淨流入17.4萬，根本不存在所謂的「離港潮」。

汪文斌進一步提到，2023年1月至11月，特區政府各項引進人才計劃共收到20多萬份申請，其中超過12萬份獲批，8萬人已抵港，遠遠超過每年至少引入3.5萬名人才的目標。

▲▼香港中環知名地標「國際金融中心」。（圖／CFP）

汪文斌說，在瑞士洛桑國際管理發展學院公布的2023年世界人才報告當中，香港人才競爭力水平在亞洲地區高居第二，「這些數據和事實充分說明，香港繼續受到世界各國人才的重視和青睞。」

汪文斌強調，當前香港進入「由亂到治」走向「由治及興」的新階段，香港市民安居樂業，依法享有的各項權利和自由得到切實保障，這為海內外人才在港創業興業提供了前所未有的良好環境和難得機遇。

汪文斌還說，相信香港在「一國兩制」下，背靠祖國、聯通世界的獨特優勢將進一步強化，經濟社會各領域蓬勃發展的良好局面將進一步鞏固，對全球人才的吸引力也將進一步提升，「中國中央政府將一如既往支持香港特區，吸引國際優秀人才，不斷打造新優勢，歡迎世界各國各領域人才到香港創業興業，共同分享香港發展機遇，共同開創香港的美好明天。」

事實上，香港為了引入國際人才，於去年開始實施「高端人才通行證計劃」，截至去年10月收到5.5萬份申請，其中逾4.3萬份獲批。香港特首李家超去年曾對此表示，各項引才計劃反應超出預期，已有7萬名人才來港落地，遠超過每年3.5萬人才來港的目標。

▲香港匯豐銀行。（圖／CFP）

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