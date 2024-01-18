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大陸 大陸焦點 特派現場

香港颱風命名投票「奶茶」奪冠　「點心」衝到第四名！

▲▼香港颱風命名投票「奶茶」奪冠　「點心」衝到第四名。（圖／翻攝香港天文台）

▲香港天文台舉辦徵集活動。（圖／翻攝香港天文台）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港天文台2023年舉辦颱風名稱徵集活動，經過第一階段的公開提名之後，總共有40個名稱入圍，投票的結果於近日出爐，前五名依序為奶茶、青馬、火龍、點心，以及麻雀。

從2000年開始，颱風委員會使用一套由區內14個成員提供具有地方特色名稱的名單，為西北太平洋及南海的熱帶氣旋命名，當中包括香港提供的10個名稱。

當一個熱帶氣旋因造成重大人命傷亡和經濟損失而被颱風委員會要求除名，提供該名稱的成員將會提交替補名稱給颱風委員會考慮。

▼香港著名飲品「絲襪奶茶」。（圖／路透社）

▲▼ 絲襪奶茶。（圖／路透社）

為了擴大熱帶氣旋名稱的「候補名單」，香港天文台2023年舉辦了「熱帶氣旋名字徵集活動」，經過第一段的公開提名後，共有40個名稱入圍，供香港市民在網路上投票。

投票結果近日終於出爐，香港天文台公布了前20名，而其中的前5名依序為奶茶、青馬、火龍、點心，以及麻雀。

香港天文台的介紹提到，「奶茶」是一種香港受歡迎的飲品、「青馬」是香港一條連接機場及市區的地標大橋、「火龍」是香港傳統的中秋節慶活動舞火龍、「點心」是香港著名美食 、「麻雀」則是香港常見的一種鳥類。

此外，進入前20名的還有不少具有香港特色的名稱，例如醒獅、香片（香港茶樓常見的茶飲）、海威（香港海洋公園一條已故虎鯨的名字）等。

▼票選結果。（圖／翻攝香港天文台）

▲▼香港颱風命名投票「奶茶」奪冠　「點心」衝到第四名。（圖／翻攝香港天文台）

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