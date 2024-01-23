恆生指數創15個月新低　香港特首：市場運作正常

▲香港特首李家超。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

港股恆生指數近期表現低迷，22日更跌破萬五大關，創下15個月以來的新低。對此，香港特首李家超23日表示，市場運作正常，沒有不尋常情況。

李家超上午出席行政會議前，被問到對於股市大跌的看法，以及政府的救市措施。他提到，政府正密切留意股市波動，監管機構特別是金管局會謹慎留意變化，但暫時看到市場運作有序，沒有不尋常情況。

李家超表示，現在利息位於高點，地緣政治複雜，供應鏈及貨運存在不確定性，市場就美國大選的變化衡量對整體國際關係的影響等，都令市場敏感，但監管機構認為香港市場運作符合預期。

李家超強調，香港作為國際金融中心，仍然充滿競爭力及吸引力，資金自由流動，有完善的監管制度，有公平競爭環境確保金融中心健康運作。

李家超認為，股市有起有落，在市場高度敏感時期，希望股民謹慎留意市場變化而作出任何決定，「香港作為金融中心，在多方面都保持強健，在國家政策及一國兩制之下，相信整體金融及股票市場會健康發展。」

李家超還說，大陸國家副主席韓正昨日會見滙豐銀行高層時，明確指出國家大力支持香港的金融中心建設，在國家多方面政策支持，以及香港自身多方面優勢下，他對整體市場運作有信心。