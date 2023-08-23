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兇嫌為「啃老宅男」！女教師遭變態韓男拖樹叢暴力性侵　死因出爐

▲▼崔男17日在首爾市冠岳區新林洞某生態公園暴力性侵女教師，導致對方身亡。（圖／翻攝自Newsis）

▲崔男17日在首爾市冠岳區新林洞某生態公園暴力性侵女教師，導致對方身亡。（圖／翻攝自Newsis）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾市冠岳區新林洞冠岳山生態公園17日發生駭人聽聞的性侵殺人案，30歲崔姓男子在光天化日下起色心，將對象鎖定一名不認識的30多歲國小女教師，過程中還戴上金屬材質的手指虎暴力毆打，對方送醫治療後仍在3天內死亡。初步驗屍報告指出，受害者死於勒頸所致的腦缺氧，最終引發窒息。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓警方將受害國小女教師A某的遺體送交國立科學搜查研究院（國科搜）首爾科學搜查研究所進行解剖，昨（22）日第一次口頭意見報告出爐，指出A某的死因為壓迫頸部致息所產生的缺氧腦損傷，崔男犯案時勒住A某的頸部造成腦部氧氣供應不足、引發腦部損傷，送醫治療3天後仍宣告不治。

▲▼冠岳山生態公園為案發現場，從入口處可以看到，登山步道因樹林遮掩而顯得昏暗。（圖／Naver Map街景）

▲冠岳山生態公園為案發現場，從入口處可以看到，登山步道因樹林遮掩而顯得昏暗。（圖／Naver Map街景）

崔男4個月前透過網路購買金屬材質的手指虎，A某被發現時頭部、腿部受到重創。國科搜指出，雖然A某頭部遭到崔男暴力毆打時，頭皮下層部分有出血，但因沒有造成腦出血，因此頭部受傷並非造成A某死亡的關鍵。

崔男接受偵訊時向警方極力撇清，表示犯案當時並未有「殺人意圖」。

韓媒《朝鮮日報》指出，現年30歲的崔男與父母同住在首爾特別市衿川區禿山洞的住處，崔男目前仍待業在家啃老、且缺乏正常的社交生活，幾乎每天就是往返住家和網咖，是日語所說「家裡蹲」（引き籠もり，은둔형 외톨이）類型，家屬向警方透露，先前崔男曾被診斷罹患憂鬱症，但卻未接受妥善治療。

▲▼監視器拍到崔男犯案前徘徊的身影。（圖／首爾警察廳）

▲監視器拍到崔男犯案前徘徊的身影。（圖／首爾警察廳）

崔男在住處附近的網咖玩電腦遊戲，每天一待就是6小時，還在住處附近的網咖申辦會員，2年來總共待了570個小時，就連新年、中秋節連假也不例外，網咖老闆也感到印象深刻，崔男的朋友受訪時則透露，崔男的母親其實對於蹲在家裡啃老的兒子相當憂心。

警方關係人士透露，針對崔男的手機實施數位修復鑑定後，發現崔男的通聯紀錄幾乎是和餐點外送服務有關的通話，至於和親友等其他人的通訊紀錄則非常罕見。

►遭拖行登山道暴力性侵！30歲女教師傷重身亡　變態韓男犯案行跡曝

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