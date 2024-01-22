醋飯天條！網建議超哥推隱藏餐點「丼手丼腳」　Google評論遭洗版

▲超哥跟Toyz還待在餐廳內時，臉色就已經非常不好。（圖／翻攝YouTube）

記者施怡妏／綜合報導

YTR超哥不滿直播主Toyz狂嫌經營的日料店不好吃，氣到當街把Toyz打到頭破血流、送醫縫了10幾針，此舉掀起譁然，許多網友湧入該店的Google評論留言，「服務很不錯吃東西，老闆還會送你拳頭」、「好吃的拳頭，趕快來嚐嚐」，還有網友幽默建議超哥可以推出隱藏菜單「丼手丼腳」、「鮮蝦手為強」。

Toyz於20日前往超哥開設的海鮮餐廳用餐，席間開直播大肆批評，「魚好吃，醋飯不好吃」；起初超哥忍著怒火努力維持風度與禮貌，但臉上表情逐漸母湯，飯桌上場面一度尷尬，火藥味十足，雙方事後轉移陣地到店門外，最終超哥難忍怒氣，一拳就朝Toyz灌下去。

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事發後，網友湧入日料店Google評論留言，有人給出5星評論，但留言卻酸「餐點還行，但吃到一半外面突然有人在打架，建議風紀股長要加強」、「想被老闆狠狠的辱罵，超派」、「好吃到老闆會打人，真的好吃」、「東西真的很好吃，推薦一定要點老闆的拳頭」、「沒吃過，但是我氣氛給滿分」。還有網友幽默喊，建議超哥可以推隱藏菜單「丼手丼腳」，新菜色可以取名為「鮮蝦手為強」。

▲▼網友留言。（圖／翻攝自Google Maps）



衝突爆發後，超哥被以現行犯逮捕，檢方複訊後21日諭令其5萬元交保，超哥向社會大眾道歉，當時沒忍住怒火，用了「超派鐵拳」揍了Toyz一頓。

超哥坦言，Toyz的行為影響到的不只是他餐廳營運，還有員工的辛苦、以及他對料理的執著，「我的東西怎麼可能會難吃？我主廚有2、30年經驗，東西都是用最好的，我自認是個美食者，怎可能開餐廳砸自己招牌？但對這種人，講什麼都講不通，我越講越氣憤，一時失慮，用了『超派鐵拳』揍了他一頓」。