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尼克星曝Toyz打輸關鍵！正式約戰超哥日料店：真的看不下去了

記者朱祖儀／綜合報導

網紅超哥因不滿Toyz嫌自家日料店的醋飯難吃，氣得使出「超派鐵拳」把對方打到頭破血流，引發外界討論。對此，拳擊網紅尼克星就分析Toyz打輸原因，還說如果影片破50萬觀看，會到超哥的海鮮餐廳用餐，還說要成為新一代的美食公道伯，「繼承椅子（Toyz）的遺志」。

尼克星在影片中提到，Toyz的警覺性太差了，當下腳站平行、站得非常直，手還叉在胸前，這是最容易被影響重心的站姿，「我正在和我有敵意的人在吵架，或是溝通的時候，我的腳一定是一前一後的站好」，且超哥在揮拳前就已經有點動作，結果Toyz還沒察覺繼續講，「有那個動作的時候，其實你馬上就要距離取開了」。

▲▼Toyz當街遭超哥痛毆。（圖／翻攝Dcard、YouTube）

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▲Toyz當街遭超哥痛毆。（圖／翻攝Dcard、YouTube）

尼克星還分享，通常人要攻擊前，臉色是會變的，尤其是眼神變化，對方要攻擊的機率就會非常高。他也指出，街鬥誰先攻擊、誰先打出第一拳，其實是佔有非常巨大的優勢，因為第一拳最容易打懵對手，「最容易造成傷害的攻擊，就是你還沒有準備好，還搞不清楚狀況遭受到的攻擊」，所以也可以看到Toyz剛被打時整個人是愣住的。

另外，尼克星分析，Toyz不還手的原因第一可能是愣住了；第二應該是現場都是超哥的人，覺得人多打不贏；第三則是知道整個畫面被直播，最有優勢的風向就是不還手；最後可能就是在演戲，如果要判斷是否在演戲，就要看2人後續動向是否有合作，但「如果是演的，沒有必要帶小朋友來」，且若是演戲，只要打一拳並讓旁邊的人拉開就好，但超哥卻是充滿憤怒、往死裡打，顯然不是演戲。

尼克星也強調，打人就是不對，整件事他是站在Toyz這邊的，即使Toyz的嘴真的很臭，但是沒有必要這麼做。最後他更宣布，影片觀看若破50萬，要親自去吃超哥的海鮮餐廳，正式約戰超哥，直言真的看不下去了，以他的個性也一定是有一說一，「讓我繼承椅子（Toyz）的遺志，讓新世代的公道伯來評斷一下」，目前觀看數已達32萬。

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