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星宇航空4／2起開航台中－峴港　即起開賣！聯名卡友優惠贈哩程

▲▼星宇航空今（22）日宣布台中第二個航點-峴港將於4月2日正式開航。（圖／星宇航空）

▲星宇航空今（22）日宣布台中第二個航點-峴港將於4月2日正式開航。（圖／星宇航空）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空今（22）日宣布台中第二個航點-峴港將於4月2日正式開航，每週三班次往返，即日起開放訂位。此航線以新世代客機A321neo執飛，座位數共188個，包含商務艙8個、經濟艙180個。

為歡慶台中航線盛大開航，星宇航空祭出聯名卡友專屬優惠，自1月10日起至2月16日止，旅客持星宇航空玉山銀行聯名卡於星宇航空官網或APP購買台中出發任一航點之機票，並於玉山銀行活動頁面完成登錄，單筆消費滿20,000元即贈1,000哩。

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▲▼星宇航空今（22）日宣布台中第二個航點-峴港將於4月2日正式開航。（圖／星宇航空）

▲星宇航空台中-峴港每週三班次往返，即日起開放訂位。（圖／星宇航空）

星宇航空表示，美麗綿延的潔白沙灘讓峴港獲得「東方夏威夷」的美稱，壯闊自然景觀及豐富古蹟資源成為各國觀光客爭相前往的旅遊勝地。

此外，距離峴港約一小時的車程即可抵達越南三大世界文化遺產「會安古鎮」，融合中、日、歐文化色彩的歷史街區極具特色，白天可以一睹百年歷史古蹟，並在古色古香的文青咖啡廳啜飲越式咖啡，晚上則適合悠遊漫步於色彩絢麗的燈籠街，享受璀璨夜景。

▲▼星宇航空今（22）日宣布台中第二個航點-峴港將於4月2日正式開航。（圖／星宇航空）

▲▼美麗綿延的潔白沙灘讓峴港獲得「東方夏威夷」的美稱，壯闊自然景觀及豐富古蹟資源成為各國觀光客爭相前往的旅遊勝地。（圖／星宇航空）

▲▼星宇航空今（22）日宣布台中第二個航點-峴港將於4月2日正式開航。（圖／星宇航空）

星宇航空指出，台中為星宇航空在台灣開闢的第二個據點，除澳門、峴港兩航線之外，未來也計畫以包機模式飛往日本高松，深耕台灣中部市場，為中台灣旅客帶來全新飛航體驗。

星宇航空目前由台北飛航洛杉磯、舊金山、河內、峴港、胡志明市、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、清邁、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、熊本、仙台、名古屋、新加坡、馬尼拉、宿霧、克拉克等共22個城市，隨著2月1日第九個日本航點函館啟航，及3月31日起陸續開航的台中-澳門、峴港，屆時將達到25條航線。星宇航空機隊持續按規劃擴張，目前有13架A321neo、4架 A330neo 及4架 A350-900，共21架航機。

▲▼星宇航空今（22）日宣布台中第二個航點-峴港將於4月2日正式開航。（圖／星宇航空）

▲▼距離峴港約一小時的車程即可抵達越南三大世界文化遺產「會安古鎮」，融合中、日、歐文化色彩的歷史街區極具特色。（圖／星宇航空）

▲▼星宇航空今（22）日宣布台中第二個航點-峴港將於4月2日正式開航。（圖／星宇航空）

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