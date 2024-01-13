星宇聯名卡促銷　輸碼最高折3千！濟州航空優惠「飛韓國1870元」

▲星宇航空推出聯名卡促銷折扣，輸入折扣碼最高可折3000元。（圖／星宇航空）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空推出聯名卡促銷折扣，輸入折扣碼最高可折3000元，美國、澳門、菲律賓、日本、泰國等航點都有不等優惠。濟州航空則推出首爾、釜山夏季航班優惠，單程含稅1870元起，輸入折扣碼最高再打九折。

機票達人蓋瑞哥通報，星宇航空聯名卡推出促銷折扣，只要輸入優惠碼就可享優惠，美國線輸入「JXESCNYUSA」折3000 元；澳門、菲律賓線輸入「JXESCNYMP」折500 元；日本、泰國、越南、新加坡、吉隆坡線輸入「JXESCNY」折1500 元。

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各航點折扣後的價格分別為桃園出發舊金山26149元、洛杉磯27701元、澳門5660元、宿霧6223元、札幌17700元、涵館18109元、東京13277元、名古屋12928元、大阪13343元、福岡10948元、熊本9045元、沖繩9109元、河內6994元、峴港8391元、胡志明市7324元、曼谷7932元、清邁10775元、新加坡8648元、吉隆坡8628元；台中出發澳門5854元。

星宇航空聯名卡促銷折扣時間至2/16，適用航班為4/1至12/31。蓋瑞哥提醒，這次促銷，必須在星宇官網輸入對應折扣碼，並使用聯名卡結帳購票，每人限購一張，不可替他人購買，但促銷期長，辦卡時間充裕。各航線的價格都不錯。部分航線促銷力度不大，但還是挺優惠，可以參考。

▲濟州航空夏季班表優惠開跑。（圖／翻攝自Facebook／台灣航空福利社）

臉書粉專台灣航空福利社指出，濟州航空夏季航班開賣促銷，銷售時段至1/16 16:00，適用搭乘日期為3/31到10/26。本次開賣限定桃園到首爾和釜山二條航線的夏季航班。其中桃園－首爾仁川單程含稅1870元起、來回含稅3904元起；桃園－釜山單程含稅1870元起、來回含稅3785元起。

台灣航空福利社提醒，上述票價只包含手提行李10公斤，托運行李要另外加購。如果沒有搶到五百機票的話，還有優惠折扣碼 SUPERSALE2401，可以享有最高9折的優惠。