星宇新購7架新機　今年再開「日泰美」3大新航點！香港籌備中

▲星宇航空今年將再開闢函館航點。（圖／記者周姈姈攝）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空七架自購A350廣體客機聯貸案簽約完畢，新機包括三架A350-900及四架A350-1000，預計於今（2024）年第四季開始陸續交機，並計畫於今年8月插旗西雅圖，持續拓展北美市場。今年另將開航清邁、函館等航點，香港也正在籌備中，而台中直飛國際航線則會於3/31開航。

星宇航空表示，此次聯貸案購置的七架A350客機，包含三架A350-900及四架A350-1000，預計於今（2024）年第四季開始陸續交機。

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A350為空中巴士Airbus新世代中大型超長程廣體客機，機體70%以先進材料打造，其中包含54%碳纖維複合材料、鋁合金和鈦合金，大幅降低機體重量，使飛機效率大幅提升，比起同級傳統客機減少至少25%的燃油使用量及碳排放量。

星宇航空指出，目前已開闢北美洛杉磯及舊金山兩航點，計畫於今年8月插旗西雅圖，持續拓展北美市場。

▲星宇航空七架自購A350聯貸案由臺灣銀行董事長呂桔誠、星宇航空董事長張國煒及臺灣土地銀行董事長謝娟娟代表簽約（由左至右）。（圖／星宇）



星宇航空董事長張國煒表示，很榮幸此次大型聯貸案獲得各銀行的踴躍參與，去年為星宇航空實際營運元年，實質上也締造了許多里程碑，包括開闢北美航線、成立台中辦事處、加入國際航空運輸協會IATA等，期許未來能完成更多目標。



星宇航空表示2023年前三季客運營收較前期增加1816%，貨運營收前三季較去年前期也增加了91%，目前飛航亞洲及北美共21個城市，隨著市場需求增加，將持續增班，並積極籌備開闢新航點，今年已規劃開航清邁、函館及西雅圖，甫獲航權的香港亦積極籌備中，此外，台中直飛國際航線將於3月31日開航。

星宇航空指出，今年預計再交機四架A350-900及一架A330neo，將為營運增添更多彈性，且為國際旅人帶來更多來自台灣的精緻服務。