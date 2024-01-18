星宇航空今首航清邁！每周3班　推開運測驗贈來回機票

▲星宇航空今首航清邁，首航航班搭載200名旅客。（圖／星宇航空）

記者李姿慧／台北報導

星宇航空今(18日)天正式插旗泰國第二個航點「清邁」，每周3班直飛，首航班機JX751於下午12:46從桃園國際機場搭載近200名旅客啟航，預計於下午16:15抵達清邁。清邁國際機場將舉辦剪綵、灑水儀式，迎接星宇航空首次抵達泰北。

首航活動今於桃園國際機場第二航廈D1登機門舉辦，現場提供道地的泰式奶茶供首航旅客品嚐。泰國觀光局台北辦事處處長莎莉曼（Sarima Chindamat）也到場贈送旅客泰國手作香氛雕塑品。星宇航空則贈送清邁當地職人手工編織的「藤編杯墊」作為首航禮品。

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為慶祝清邁航點開航，星宇航空也推出「泰」好運開運測驗，透過五題旅遊喜好小測驗，即可測出最適合旅人探索的泰國獨家行程。即日起至2月23日止，完成測驗並分享即有機會獲得星宇航空清邁經濟艙來回機票、星宇航空A321neo 1:200 飛機模型等多項好禮。

星宇航空目前飛航洛杉磯、舊金山、河內、峴港、胡志明市、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、清邁、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、熊本、仙台、名古屋、新加坡、馬尼拉、宿霧、克拉克等航點，共22個城市。2月1日將啟航日本第九航點函館，3月31日將開航台中-澳門。