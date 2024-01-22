被控對女書記官、法官伸狼爪！蔡明宏：絕對沒有，天地神都知道

記者黃宥寧／台北報導

前士林地院審判長蔡明宏，被控2007年、2022年強制猥褻同法院女書記官、女法官各1人，檢方偵結後依法起訴，建請法院從重量刑。今（22日）法院開庭，採不公開審理。庭訊後，蔡明宏受訪語氣堅定說，絕對沒有起訴書所載事，天地神都知道，將在訴訟程序上力爭清白、證明冤屈。全案將移審理庭。

▲前士林地院審判長蔡明宏遭控強制猥褻女書記官、女法官。（圖／記者黃宥寧攝）

因本案為妨害性自主案件，採不公開審理，上午11時40分開庭，約半小時左右庭訊完畢。

開庭結束，蔡明宏步出法院接受訪問強調：「絕對沒有起訴書所載的事，天地神都知道，告訴人也知道，將來我會在訴訟程序上去力爭我的清白，證明我的冤屈，謝謝」，隨後與委任律師丁昱仁離開。

據了解，庭上蔡否認犯行，而告訴代理人也表示蔡行為可惡，且犯後否認犯行，希望法官能重判，全案將移審理庭。但尷尬的是，目前已有數名法官以刑事訴訟法第17條聲請迴避，未來將由哪位法官負責承審，值得關注。

▲蔡明宏與委任律師丁昱仁步出法院。（圖／記者黃宥寧攝）

全案起源，去年6月司法院內部網站《法官論壇》有人貼文，指蔡開車載年輕女法官到陽明山偏僻處進行「不只一輪的噁心騷擾行為」，被害女法官事後提告，檢方也追出2007年，蔡用同樣手法，載代理女書記官（現已離職）到陽明山，在車上猥褻、吸吮胸部。

士檢婦幼專組檢察官依相關證據等，認蔡明宏涉犯2次強制猥褻罪，犯意各別，行為互殊，建請法院予分論併罰，同時請審酌被告前此擔任法官工作，甚至身兼行政庭長，竟不知潔身自愛，知法犯法，為滿足一己私慾，利用權勢，漠視女性人格尊嚴，屢次以上述方式恣意逞慾，置法官廉潔操守於無物，戕害司法信譽莫此為甚，且犯後飾詞狡辯，毫無悔意，對被害人傷害極鉅，惡性重大，請予從重量刑，以示儆懲。