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鐵粉挺超哥「永遠支持」！打氣信內容曝：您的努力歷歷在目

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅超哥20日不滿直播主Toyz狂嫌經營的日料店不好吃，氣到當街把Toyz打到頭破血流、送醫縫了10幾針。稍早，超哥在臉書發道歉文，承認當天氣昏頭，但仍喊出「小店歡迎狗與貓，但小店不歡迎Toyz」，還曬鐵粉加油信。粉絲則在信中表示，「我覺得超哥真的不必跟一個有人品缺陷的人交流」，直呼永遠支持。不過，因為稍早超哥疑似把道歉文刪除，粉絲道歉信也一併看不到了。

▲▼ 當街毆打Toyz，超哥5萬交保 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲超哥道歉文曝光粉絲打氣信。（圖／記者黃彥傑攝）

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超哥在粉專「超派人生」貼出道歉文，承認當天氣昏頭，面對Toyz的挑釁，他一時沒忍耐住，用「超派鐵拳」揍了對方一頓，不過再給他一次選擇機會，他還是會動手，直罵Toyz是「侵門踏戶的王八蛋」。超哥表示，他的店可以接受善意的建議與評論，但不歡迎沒有同理心的奧客，「您若給我們一分尊重，我們必加倍還之；您若是來挑刺找事兒，慢走不送，我們不歡迎您。」

超哥也在文中附上「超哥加油」、「永遠支持您」兩封鐵粉打氣信，第一封直呼「能理解您會動手的原因，TOYZ美食公道伯性質上是以批判料理為主的一個頻道，我相信有批判料理好壞的人，除非是有受過專業訓練的職人，或是真的有嘗遍各國美食並且理解該料理烹飪手法的真『美食家』，不然所評價的結語僅屬個人看法，無需特別在意。」

粉絲安慰並勸解，「把時間花在那些喜歡你、至同道合的朋友上，打人造成負面形象，我相信會對你經營的YT和餐廳造成影響，但是超哥還是要針對打人的事向Toyz道歉，以後就不必跟這種有品德瑕疵的人有來往。」這名粉絲還點出超派炸雞等待時間過長的問題，並給出改善建議。最後還喊話，「堅持自己的初衷，傳遞正能量於這個社會上」，言語間感受得到是真心挺超哥。

另一名粉絲則表示自己默默追隨超哥兩年多，看過幾波波折，「大家在意的，都不是在您協助快倒閉的小企業主所做的努力，都是一些小人對您做預謀之舉」、「這一次打架事件也是如此，對方擺明就是要激怒您。」這位粉絲直讚超哥已經很厲害，「換成是別人，可能在餐廳就直接動手。」

他也打氣道，「您專心做您的影片來幫助更多需要幫助的人，這也是您的初衷，我們永遠支持您」、「感謝您誠懇實在的為了這個社會做出這麼多的奉獻，幫助這麼多的家庭、這麼多臨危的小企業主起死回生，您的努力大家歷歷在目。」

貼文釣出男星游勝綸，他因為母親確診食道癌、胃癌末期，在新竹擺攤賣涼糕，見超哥被推上風口浪尖，便留言「我想去超哥的店用餐，我是在菜市場賣甜點的人，做生意的確是很辛苦，如果我賣的東西被批評難吃，我心裡也會不好受。」他強調自己沒有任何想法，只是單純想給生意人支持。

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