超哥狂叫員工拿高級食材「讓Toyz吃到飽」！他曝超狂菜色：超有心

記者施怡妏／綜合報導

直播主Toyz到YTR超哥餐廳用完餐，直播批評料理不好吃，起口角遭超哥暴打送醫，引發社會議論，有網友指出，看了直播片段，超哥其實很用心招待Toyz，一直喊招待加菜，鱈場蟹、海膽都拿出來了，Toyz卻狂嫌棄菜色不好，應該要留點面子給超哥，貼文掀起網友熱論。

▲Toyz被超派毆打 。（圖／翻攝自YouTube）



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有網友在PTT發文，「超哥是不是真的很用心在招待椅子阿」，看了直播片段，不看還好，看了覺得有夠扯，超哥一直派員工招待加菜，鱈場蟹、帝王蟹、海膽吃到飽，還有10貫破千元的壽司，把店裡的昂貴食材都拿出來，「超哥真的是把Toyz當朋友在招待」。

沒想到Toyz一邊吃一邊嫌，「講真的他也不是高級日料，這種食材在他店算最貴了吧？」原PO坦言，超哥都這樣招待了，也只是希望可以聽到好話，結果卻被狂酸一波，「是我也生氣，當然打人是真不行，但是超哥從頭到尾的招待，是很用心吧」。

貼文一出，有網友認為一碼歸一碼，「好吃就好吃，難吃就難吃，怎麼了嗎」、「敢開店就乖乖讓人評論啦」、「美食評鑑就是實話實說，要端出來最有把握的菜，跟食材多貴無關」、「怎麼會有人覺得貴的東西就一定好吃」、「也有稱讚魚不錯不是嗎，醋飯不夠好就再改進而已，講不得嗎」、「請吃飯就一定要講好話？又不是工商」。

也有網友表示，Toyz也有稱讚好吃，「好吃的也有誇獎吧」、「人家不就說魚好吃，茶碗蒸好吃會買，奇怪醋飯不能說欸」。不過有網友指出，超哥生氣的關鍵原因，「有個點是，見面第一句話就是你醋飯超難吃的，後面再講魚好吃，我看超派也聽不進去了」。

但網友認為，即便被酸不好吃，也不應該用暴力解決問題，「打人就是不對」、「虛心接收就好啦，幹嘛打人」、「雖然Toyz講得很討厭，但打人還是站不住腳的」。