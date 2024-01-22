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哈瑪斯認突襲以色列「有過失」　堅稱是必要作為

▲哈瑪斯俘虜包裹白布的以色列平民，將其載回加薩境內當作人質。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈瑪斯俘虜包裹白布的以色列平民，將其載回加薩境內當作人質。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯今天表示，去年10月7日突襲是對抗以色列占領加薩的「必要作為」，並在首度以英文和阿拉伯文為突襲辯護的報告中承認，期間發生「過失」。

法新社報導，哈瑪斯（Hamas）針對那場突襲發表16頁報告，內容承認，「由於以色列安全和軍事體系迅速崩潰，以及沿著與加薩接壤的邊境地區陷入混亂，發生了一些過失」。

「若有針對平民情事，那是在對抗占領軍過程中意外發生的…在混亂狀況下，許多以色列人遭到以色列軍警殺害。」

這份文件是哈瑪斯為去年10月7日突破加薩走廊（Gaza Strip）軍事化邊界發動突襲的正當性進行辯護，首度以英文和阿拉伯文發表的公開報告。法新社根據以色列官方數字統計，那場突襲導致1140人喪生。

該武裝團體指出，那場突襲是「面臨以色列針對巴勒斯坦人的所有陰謀，一項必要作為和正常反應」。

哈瑪斯於突襲期間挾持約250人為人質。以色列表示，其中約132人仍然身陷加薩。法新社根據以色列官方數字統計，當中至少27名俘虜據信已經罹難。

據哈瑪斯治下的加薩衛生部表示，以色列持續不斷進行轟炸並發動地面攻勢，已經造成至少2萬5105名加薩人死亡。

哈瑪斯在上述文件中敦促「以色列立即停止對加薩侵略、立即停止針對全體加薩人民所犯罪行和種族清洗」。

哈瑪斯並就國際和以色列致力決定戰後加薩未來一事予以拒絕。

聲明指出：「我們強調，巴勒斯坦人民擁有決定他們未來、安排他們內部事務的能力。」哈瑪斯並稱，「世界上沒有任何一方」有權代表他們做決定。

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