消息人士：哈瑪斯領導人與土耳其外長舉行會談

▲哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh） 。（圖／路透）

文／中央社安卡拉21日綜合外電報導

外交消息人士今天指稱，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）已與土耳其外交部長費丹進行會談，這是雙方逾3個月來首次正式接觸。

法新社報導，這些消息人士表示，費丹（Hakan Fidan）昨天在土耳其與哈尼雅會晤。根據其中一名消息人士，釋放哈瑪斯手中剩餘的人質及「儘快實現停火」是雙方討論的主要議題。

這名消息人士指出，雙方在會面期間也討論「增加人道援助…以及實現兩國方案以達成永久和平」。

費丹及哈尼雅曾於去年10月16日通話，是雙方上次正式接觸。

在哈瑪斯去年10月7日對以色列發動以國史上死亡人數最多攻擊前，土耳其伊斯坦堡曾是哈瑪斯政治領袖的基地。在一些哈瑪斯政治領袖被拍到在影片中慶祝這場攻擊後，土耳其要求這些領袖離開。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）自此之後成為穆斯林世界對以色列最嚴厲的批評者之一，痛批以色列在加薩（Gaza）造成的死亡人數及破壞規模。

艾爾段將以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）比作納粹頭子希特勒（Adolf Hitler），並且指控美國支持對巴勒斯坦人的「種族滅絕」。