伊朗革命衛隊5成員死於以色列空襲　德黑蘭矢言報復

▲大馬士革據報遭以色列空襲，附近民眾圍觀。（圖／路透）



文／中央社

伊朗今天指責以色列在敘利亞首都大馬士革發動空襲，造成伊朗革命衛隊的5名成員喪生，並矢言將展開報復。據報還有多名敘利亞士兵與伊朗平民在空襲中罹難。

路透社報導，革命衛隊（Iranian Revolutionary Guards）位於大馬士革（Damascus）的基地在空襲中遭到摧毀。多輛救護車和消防車現正聚集在被封鎖的現場，設法營救受困廢墟下的人們。

一名安全消息人士告訴路透社，這棟多層樓建築物是支持敘國總統阿塞德（Bashar al-Assad）政府的伊朗顧問所使用的，它遭到「精確定位的以色列飛彈」徹底夷為平地。

革命衛隊表示，數量不詳的敘利亞軍隊成員以及5名伊朗人在空襲中被殺。

伊朗梅爾通訊社（Mehr）引述一名不具名消息人士說法報導，革命衛隊的敘利亞情報首領和他的副手都在本次攻擊中殉難。

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）指責以色列是這次攻擊的幕後黑手，並稱德黑蘭「保留在適當時間和地點，針對組織化恐怖主義行動做出反應的權利」。

以色列並未針對此次事件發表評論。長年來以國屢次針對伊朗在敘利亞和黎巴嫩的軍事和安全單位進行轟炸，但通常不會公開討論此類攻擊。

法新社報導，伊朗的盟友哈瑪斯譴責以國犯下「令人髮指的罪行」。

根據敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights），以國針對大馬士革市中心西南部梅澤赫（Mazzeh）的攻擊造成10人喪生。

敘利亞國防部也說，攻擊導致「一些平民」死亡。