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中共少將：台灣問題必須做最壞打算　「捍衛領土絕不手軟」

解放軍東風-26型中程彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲共軍少將羅援「台灣問題要做最壞打算」，絕對要收復台灣。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

中共解放軍少將羅援近日表示，中國大陸針對台灣問題，必須做出最壞的打算，像是台灣有可能宣布「獨立」，還有外部勢力干涉、挑戰中方底線等，如果出現這些狀況，中方絕對不會容忍，「那我們絕對要收復台灣；如果你要抵抗，那你必須要付出代價」。

羅援在15日播出的東方衛視節目《這就是中國》上，被主持人詢問台灣局勢。他說，台灣問題必須做出最壞的打算，像是現在台灣有可能宣布獨立，其次台灣問題未來會繼續長期拖下去，拖而不決也是他們不能接受的，第三個則是外部勢力的干涉，「某些外國正在不斷挑戰我們中國的底線」。

羅援表示，如果未來出現上述情況，這次香山論壇上中共軍委會副主席張又俠已經明確指出，「我們絕不容忍，也絕不手軟」、「在這種情況下，我們中國人民解放軍必定實施祖國人民賦予我們的使命，就是不惜一切代價捍衛國家的主權和領土完整」。

他直言，必須要讓台灣民眾認識到，分裂將會遭受的代價，為什麼張又俠副主席要講「我們絕不手軟」，中國人不打中國人，那是對於台胞釋放的善意，「如果你不認為你是中國人了，又霸占著我們中國的領土台灣，那我們絕對要收復台灣，如果你要抵抗，那你必須要付出代價」。

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