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給吃仙丹「Toyz一樣挑剔」　超哥就是要揍！PTT吵翻了

▲▼超哥,Toyz。（圖／翻攝YouTube、記者黃彥傑攝）

▲超哥道歉了，認為Toyz從頭到尾滿懷惡意。（圖／翻攝YouTube、記者黃彥傑攝）

網搜小組／劉維榛報導

使出「超派鐵拳」打爆Toyz的超哥，經過一夜深思道歉了，但他不滿抱怨，Toyz從頭到尾滿懷惡意，即便給吃仙丹、仙桃還是會挑剔，「我的東西怎麼可能會難吃？我主廚有2、30年經驗，東西都是用最好的」，若時間倒轉一次，「我還是會揍他！」對此，有網友好奇，「Toyz覺得好吃的東西有啥？」

稍早走出北檢的超哥坦言，暴力就是不對，會負起相關法律責任，話鋒一轉他認為Toyz本來就不安好心。昨天得知Toyz要來店裡用餐，他立刻趕回去，要請主廚用最好的料理招待，明明已釋出善意，無奈Toyz從頭到尾滿懷惡意，「我就算給他吃仙丹、仙桃，他還是會挑剔，他的頻道就是這樣，專門講人壞話。」

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關於醋飯難吃的一席話，超哥表示，「我的東西怎麼可能會難吃？我主廚有2、30年經驗，東西都是用最好的，我自認是個美食者，怎可能開餐廳砸自己招牌？但對這種人，講什麼都講不通，我越講越氣憤，一時失慮，用了『超派鐵拳』揍了他一頓。」

超哥更直言，Toyz很聰明，說所有東西都很難吃很奇怪，所以刻意說魚肉好吃、飯很難吃。最後離開北檢前，超哥語帶憤怒直言「打人是不對的，但時間倒轉一次的話，我還是會揍他。」隨後便在經紀人陪同下轉身離去。

對此，鄉民也好奇拋問，看起來Toyz嘴巴很挑，「雞排說狗都不吃，吃日料說醋飯難吃，很像沒聽過他說過什麼東西好吃的？ 是故意製造話題炒流量，還是東西真的都不好吃？」

底下網友熱議，「宜蘭那家烤鴨吧，他說不錯，還有國旗屋米干店」、「門前隱味」、「大甲的米糕」、「他不是說魚不錯吃嗎」、「之前有一家預約要一兩年的牛肉麵，直接愛一波」、「便宜量又大的，他都不會挑」。

也有網友開酸，「他的流量，就是靠嫌東西難吃」、「每個人味覺都不同，就他最公道」、「他就是要嫌阿」、「只有麻味能入口」、「麻麻的就好吃」。

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