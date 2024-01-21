Toyz直播評醋飯被打　超哥認來亂動手K爆頭...還有1男出腳踹

▲當街揍Toyz，超哥5萬元交保 。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

本名劉偉健的YouTuber Toyz，20日晚間帶著親友到北市大安區延吉街228號另名YouTuber 超哥開的日本料理店「超甲組」用餐，過程中，Toyz無預警開直播批評店內食材不佳，該店店長及員工緊急打電話給當時不在店內的超哥黃男（44歲），超哥回店不滿Toyzr持續批評店內醋飯不好吃，並認為對方開直播存心賺流量挑釁，兩人在店外大打出手，全程透過網路放送，兩名知名YouTuber做出最壞示範。

諷刺的是，Toyz日前才因批評超哥開設的超派雞排成本暴利、其下分店炸雞排倒餿水油事件，雙方透過網路隔空交火，超哥和Toyz兩人日前才上《賀瓏夜夜秀》上演真心話大和解，未料昨天Toyz又與超哥發生嚴重衝突。



▲ Toyz頭部身體多處受傷 。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

昨晚Toyz開直播帶5歲女兒及親友到餐廳用餐，Toyz還對著直播鏡頭強調「你知道為什麼要帶安安來嗎？就是有小朋友在、他不敢亂來」，但Toyz到超哥店內用餐不改其自稱「美食公道伯」作風，直接點超哥開設的海鮮店「醋飯不好吃」，店內員工見Toyz來勢洶洶，趕緊通知超哥回來處理。

兩人在店外面爆發口角，超哥直接勾住Toyz脖子，在延吉街路旁大打出手，Toyz頭部被重拳連擊有多處撕裂傷遭、警消到場緊急將他送往仁愛醫院治療，經醫師診斷發現Toyz頭部撕裂傷需逢10多針。動手的超哥則被警方帶回，經Toyz與律師討論後，對超哥提告傷害、殺人未遂、恐嚇、組織犯罪等罪名。

Toyz被超哥認為來店內踢館，被亂拳爆打送醫，他指控店內員工有涉及動手圍毆他，警方調閱店內監視器發現有其他8男1女共9人，監視器錄到其中一名林男（29歲）有出腿踹Toyz，警方近期將傳喚釐清案情。

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