岳母是警界高層！超哥坦然：一人做事一人當　老婆搭保時捷接他

記者黃彥傑、吳佩蓁／台北報導

直播主Toyz昨（20日）晚因批評網紅超哥新開的日料店「醋飯難吃」，當街被超哥打到頭破血流，送醫縫了10幾針，而超哥也被依現行犯逮捕，今日檢方複訊後諭令超哥5萬交保，而超哥揍爆Toyz後，被起底「岳父岳母是警界高層」，而他被問到是否會擔心因此波及岳父岳母，超哥則坦然表示：「不會啊，一人做事一人當，我就是揍了他而已。」隨後和老婆蘇菲一起搭乘白色保時捷凱燕離開北檢。

▲超哥表示不擔心岳父岳母遭波及，強調「一人做事一人擔」 。（圖／記者黃彥傑攝）



有網友在PTT發文討論「超哥背後好像很大咖欸」，提到超哥岳母的經歷「台北市警察局警政監，基隆港務警察局局長，台北市警察局女警隊長，文山一、中正二分局長，刑事警察局女警組組長」，引來大批網友驚呼，「這背景真的很硬耶。」

而超哥過去也曾在臉書公開表示，岳父岳母都是警官學校畢業，岳父是調查局科長退休，而岳母則是警界赫赫有名的巾幗英雌，20年前認識老婆蘇菲時，岳母已是文山一分局分局長，驕傲表示「我岳父母都是虔誠的教徒，清廉而操守無虧」，他還強調，結婚至今從未倚靠岳父岳母的人脈與關係。

▲當街揍Toyz，超哥5萬元交保 。（圖／記者黃彥傑攝）



如今超哥因痛毆Toyz被依涉嫌傷害罪遭帶回警局，今日移送地檢署複訊後，諭知5萬元交保，他離開地檢署時受訪，對此次風波道歉「打人是不對的」，但他認為Toyz昨晚明顯就是上門挑釁，直言應該沒有一個男人能接受這種羞辱，「一直踩一直踩，不收錢也不是，拿最好的款待也不是」，如果時間倒轉一次的話，他還是會揍Toyz，接著他就快步坐上一台白色保時捷凱燕後座，老婆蘇菲則坐在副駕駛座等他，夫妻倆隨即乘車離開北檢。