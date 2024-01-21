寒流正在南下！今全台有雨越晚越冷　「北台灣最凍-1°C」時間曝

▲寒流正在南下中，今日各地逐漸轉冷。（圖／氣象署）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象署表示，今日寒流逐漸南下，北部、東北部明顯偏冷，其他地區入夜也會降溫，今日到周二全台都有降雨機會，明日華南雲雨區東移雨量再增。寒流影響至周三，周二晚上到周三清晨最冷，低溫下探7度，苗栗縣周二體感溫度已低至-1度，北宜1000公尺以上高山可能降雪，周四以後寒流減弱，但天氣仍冷。

中央氣象署預報員陳姵安表示，今日寒流逐漸南下，北部、東北部明顯偏冷，中部上午有雨也有點涼意，其他地區今日逐漸階梯式降溫，越晚越冷，今晨水氣移入，造成中部以北、東北部大範圍降雨，南部也有零星降雨。

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▲今日溫度分布圖。（圖／氣象署）

陳姵安表示，今日水氣偏多，全台都有降雨機會，尤其中部以北、東北部降雨範圍較大，基隆北海岸雨量偏多，下半天水氣減少，不過依然有降雨機會。寒流影響期間北部、宜蘭1000到1500公尺高山有機會下雪，其他地區2500公尺以上高山也可能降雪。

陳姵安指出，明後天華南雲雨區東移，全台雨區範圍更加擴大，尤其北部、東北部、中部山區會有較大累積雨量，整體降雨比今天更多。周三水氣減少，北部、東部可能有局部降雨，中部山區有零星雨，平地轉乾，周四天氣再更穩定。

▲苗栗縣一周體感溫度預測。（圖／氣象署）

陳姵安表示，今日全台灣度下滑，周二晚上到周三清晨最低溫，中部以北、東部、東北部7到8度，沿海空曠地區、近山區平地再低1到2度，根據氣象署一周預報，苗栗縣周二體感溫度已低至-1度。周四寒流減弱，但北部天氣依然偏冷，高溫不超過20度，中南部周五高溫可達20度以上，要注意日夜溫差大。

今晚台灣海峽上的風力增強，明晚風力更強，沿海空曠地區風力更大，氣象署發布陸上強風特報，東北風增強，今下午起桃園至臺南沿海空曠地區及恆春半島，蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，基隆北海岸、東半部沿海空曠地區及中部地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）