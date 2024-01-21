行車糾紛街頭談判　2男遭球棒隊一路追打！快打警5分鐘逮9人

▲因行車糾紛雙方相約談判進而持球棒鬥毆。（圖／翻攝「社會事新聞影音」）

記者楊熾興／桃園報導

網傳桃園市八德區出現棒球隊街頭逞兇，並出現騎車男子遭多名男子持球棒追打，甚至被拉下車後抱頭遭球棒一陣猛K，警方獲報出動快打部隊，不到5分鐘迅速將雙方9名男子全數帶案，依刑法妨害秩序、傷害及毀損等罪嫌移送偵辦。

▲警方出動快打部隊迅速逮捕滋事分子。（圖／八德警分局提供）

根據「社會事新聞影音」貼出的影片中，20日凌晨桃園市八德區中華路有棒球隊街頭逞凶，1名騎機車男子和同伴遭其他手持球棒多名男子沿街追打，騎車男甚至被拖下車後再遭一陣球棒猛K，警方據報後出動20多名快打部隊，不到5分鐘就將雙方9名男子全數逮捕，因警方及時介入僅2人受傷。

▲▼將9名鬥毆男名全數壓制依法偵辦。（圖／八德警分局提供）

八德警分局表示，20多歲黃姓男子與20 多歲陳姓男子雙方於日前發生行車糾紛，在網路互嗆挑釁後進而相約街頭談判，其中一方糾眾到場助勢，因而引發持球棒鬥毆及砸車情事，警方獲報立即啟動快打部隊到場，並將雙方全數帶案，依刑法移送偵辦。對於任何以暴力手段解決糾紛的不法行為，警方絕對零容忍，在此呼籲不法分子切勿以身試法，若涉不法警方必從嚴究辦，絕不寬貸，以確保社會安寧與秩序。