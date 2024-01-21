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社會 社會焦點 保障人權

警方密錄器畫面曝！超哥不忍了「街頭痛扁Toyz」　手拿飲料上警車

記者張君豪、莊智勝／台北報導

前LOL世界聯賽冠軍、網紅直播主Toyz昨(20日)晚間前往YouTuber超哥開設的海鮮餐廳用餐，不料席間卻犀利批評「醋飯難吃」，雙方在飯桌上就已經瀰漫濃濃火藥味，隨後在店門口時，超哥更是一言不合就出手，直接一招鎖喉開局、當街痛扁Toyz，將他打到頭破血流、縫了10針。轄區警方獲報後火速趕抵現場，第一視角密錄器畫面也隨之曝光。

▲▼Toyz前往超哥開設的海鮮餐廳直播，不料卻遭到超哥當街痛毆，警方密錄器畫面曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

▲Toyz遭超哥當街痛毆，路口監視器拍下現場一團混亂。（圖／記者張君豪翻攝）

Toyz與超哥先前就因「超派雞排」狗都不吃、倒廢油事件而鬧得不愉快，雖然2人一度在「賀瓏夜夜秀」上演世紀大破冰，還一度聯名促銷，但20日晚間Toyz前往超哥開設的海鮮餐廳用餐直播時，再度以犀利言語當面批評，「魚好吃，醋飯不好吃」；起初超哥雖然努力維持禮貌，但臉上表情已經逐漸母湯，到最後更是整張臉直接垮掉，雙方在飯桌上就已經有濃濃火藥味。

超哥一句「我希望我們之間、或者你跟台灣餐飲業之間是朋友……」，更直接被Toyz回嗆「為什麼要把你的餐廳掛上的台灣餐飲業？」隨後直接起身，要帶著5歲的小粉絲離開，「我們上去好不好，我們去外面聊，不要影響其他人用餐，好不好，反正東西我也吃不下了，你來打擾我用餐，有什麼辦法呢？你就是這樣的嗎？」超哥聞言後臉色大變，隨後跟著起身，「你真的很屌，滿屌的！」Toyz也回嘴「還可以啦、還行啦」，隨後2人一同走出店外，講沒幾句超哥就再也壓抑不住怒氣，上演街頭拳上、當街爆打Toyz，直播也因此中斷。

轄區警方指出，20日晚間9時07分接獲報案，延吉街上一家餐廳外有人打架，經派遣警力到場時，發現Toyz頭部挫傷、坐於馬路上，並稱就是黃姓男子(超哥，44歲)以徒手方式毆打他，警方立即將超哥以現行犯逮捕，並帶回派出所偵訊。

路口監視器畫面拍下，超哥情緒失控後直接在大街上開打；直播時現場也頻頻傳出女子尖叫、哭喊，拜託超哥停手；但超哥仍持續爆走痛毆Toyz，「劉偉健，我O你媽的O」、「你有沒有考慮過我的立場」、「你來踩我的地方，操你O的！」

警方趕抵現場時，超哥已經停手，見到員警時雖然餘怒未消，但態度仍算配合，一手拿著飲料，在警車旁說了幾句後隨即轉身坐上警車。事後Toyz前往醫院驗傷，並提出殺人未遂、傷害、恐嚇等告訴，警方依法將超哥移請偵辦，將調閱相關監視器畫面，釐清是否有其他共犯涉案，依法究辦。

▼超哥見到員警時態度還算配合，說了幾句話後隨即在警方戒護下坐上警車。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼Toyz前往超哥開設的海鮮餐廳直播，不料卻遭到超哥當街痛毆，警方密錄器畫面曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼Toyz前往超哥開設的海鮮餐廳直播，不料卻遭到超哥當街痛毆，警方密錄器畫面曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

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