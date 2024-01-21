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清境農場奔羊節2／23登場　2／21-22搶先體驗櫻花樹下與羊同行

▲清境農場奔羊節活動今年將擴大辦理。（圖／清境農場提供，下同）

▲清境農場奔羊節活動今年將擴大辦理。（圖／清境農場提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

清境農場最具代表性的「奔羊節」即將在2月23日登場，並在2月21、22日先辦理小型活動暖身，讓當天無法到場的遊客提前體驗，更搭配一泊二食及滿額抽獎的多重好康。

農場指出，許多遊客反映奔羊節活動只有一天，與既定行程衝突，因此今年特別安排2月21、22日在觀山牧區辦理小型奔羊節，雖然無法享受在台14甲9.5至7.8K路段，與「山道綿羊」封路奔跑的快感，但在櫻花樹下體驗奔羊樂趣也是不錯的選項，觀山牧區同時還提供騎馬賞櫻的服務。

▲清境農場奔羊節活動今年將擴大辦理。（圖／清境農場提供）

▲清境農場奔羊節活動今年將擴大辦理。（圖／清境農場提供）

農場表示，今年也推出奔羊節一泊二食套裝行程：白天安排體驗牧羊人工作日常及學習趕羊技巧，晚上則入住國民賓館，除可在空氣清新、林木蒼鬱的環境下體驗慢生活，更能在櫻花樹下享受「見晴宴」的道地雲南美食。

▲清境農場奔羊節活動今年將擴大辦理。（圖／清境農場提供）

滿額摸彩部分從1月5日至2月20日，到農場直營賣店單筆消費滿888元即可獲得抽獎券1張；本次大獎為首度推出的清境YOYO卡，在期限內憑卡可享多重優惠，包括進出草原門票只要20元、入住國民賓館最低享7折、農特產品消費8折等，還有半日牧羊人雙人體驗券、草原聯盟公仔等多項獎品。

奔羊節活動網頁：http://gosheep.chingjing.com.tw/
清境農場臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/CingjingFarm/
清境農場官網：https://www.cingjing.gov.tw/
LINE官方帳號：https://lin.ee/np2W41p

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