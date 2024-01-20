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下一站挑戰2026台北市長？　高嘉瑜自嘲要重新做人：繼續在港湖深耕

▲▼民進黨立委高嘉瑜。（圖／高嘉瑜辦公室提供）

▲▼民進黨立委高嘉瑜。（圖／高嘉瑜辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委高嘉瑜連任失利，今（20日）在內湖服務處舉辦見面會、也出清競選小物，吸引數百人參加，對於接下來是否挑戰2026台北市長？高嘉瑜表示，黨內有很多優秀的人才，自己目前就是把自己該做的事情做好、好好經營基層「重新做人」，黨中央一定會推出最適合的人選。

高嘉瑜選完展開謝票行程，更為了滿足支持者的期待，特地在今日舉辦感恩簽名會並接受媒體聯訪，現場支持者大排長龍。

高嘉瑜表示，這次大選因為自己努力不夠，所以讓大家很傷心，但是這段期間自己感受到大家很多的愛，很多的溫暖，今天有很多外縣市的朋友趕來幫自己打氣，很感謝大家來雪中送炭，也因為新年快到了，很多支持者希望能拿到春聯，所以舉辦這樣的活動，希望喜歡的朋友都能收藏到。

至於下一步的規劃，高嘉瑜說，選完到現在都還在謝票，自己需要一些時間沈澱跟檢討，未來的事情很難說得這麼確切，但是一定會繼續在內湖南港深耕。

被問到未來是否進軍2026台北市長，高嘉瑜表示，黨內有很多優秀的人才，自己目前就是把自己該做的事情做好，黨中央一定會推出最適合的人選，現在談將來的事都還太早，自己也需要一些時間思考，但如果為內湖南港服務，對台灣有幫助的事、對民進黨有幫助的事，自己都會全力以赴。

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