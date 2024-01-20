國會龍頭「白綠合」？　游錫堃指不重要：執政結盟才能穩定政局

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

新國會龍頭之爭成為焦點，國民黨立委當選人韓國瑜表態參選、立委傅崐萁也有意爭取，民進黨則準備推出現任立法院長游錫堃，民眾黨則還在觀望；對於是否與民眾黨合作，游錫堃今（20日）受訪時表示，全世界民主國家若有結盟都是執政結盟，因為多黨不過半，沒辦法有執政黨，所以要有執政聯盟，才能穩定施政，重要的不是正副議長結盟。

游錫堃今到宜蘭市碧霞宮，以仰山文教基金會創辦人身分出席「2024龍年新春揮毫」活動，並接受媒體採訪。

游錫堃直言，國會議長要做到中立跟無我，自己過去四年也是如此，沒提過案也沒立場，自己把國會行政把它領導好，行政人員不能懈怠，讓大家有更好的立法品質，大家沒意見才能通過、有意見就要協調。

游錫堃也補充，尚未召開黨團會議，自己還不是經過程序、民進黨支持的候選人；至於沒選上院長會不會辭掉不分區立委？游表示，這是假設性問題，暫且不談。

至於國會龍頭之爭，游錫堃表示，也許他沒有講清楚，全世界民主國家若有結盟，也都是執政的結盟，這些國家因為多黨不過半，沒辦法有執政黨，所以要有執政聯盟或結盟。他舉例，例如日本「自公聯盟」是自民黨與公明黨聯盟，重要的在執政聯盟，不是選正副議長的結盟；有執政結盟才能穩定施政，法國也是執政黨不過半，也需要結盟才能穩定施政。